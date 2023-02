Xem nhanh 12h ngày 1.2: Truy thăng quân hàm cho phi công Su-22 | Ông Tô Ân Xô thôi chức chánh văn phòng

Truy thăng quân hàm thiếu tá cho phi công Su-22 hy sinh

Sáng 1.2, lễ tang phi công Trần Ngọc Duy, người vừa hy sinh trong tai nạn máy bay Su-22 rơi khi huấn luyện tại Yên Bái trưa 31.1, được tổ chức trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái.

Máy bay Su-22 rơi ở Yên Bái, một phi công hy sinh

Theo thông tin từ ban tổ chức lễ tang, lễ viếng diễn ra từ 8 giờ 30 - 12 giờ 30. Lễ truy điệu từ 12 giờ 30 - 13 giờ. Tang lễ phi công Trần Ngọc Duy sẽ tổ chức ngày 2.2, an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Thái Nguyên.

Tại lễ tang, thông tin từ ban tổ chức cho biết, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm sĩ quan từ đại úy lên thiếu tá trước thời hạn đối với phi công Trần Ngọc Duy.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy sinh năm 1992, trú tại TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái). Anh từng học chuyên ngành lái máy bay quân sự, Trường sĩ quan Không quân.

Thiếu tá Trần Ngọc Duy từng trải qua các nhiệm vụ, chức vụ: phi công, Phi đội 2, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân; phi công, Phó phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371.

Sau đó, thiếu tá Trần Ngọc Duy là Phó phi đội trưởng - Tham mưu trưởng phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, anh đã tích lũy được tổng số giờ bay 725 giờ 25 phút.

Năm 2020, thiếu tá Trần Ngọc Duy đạt thành tích xuất sắc trong công tác, được khen thưởng chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2020 và được thăng quân hàm trước niên hạn năm 2021, từ cấp bậc thượng úy lên đại úy.

Trước đó, chiều qua 31.1, Bộ Quốc phòng thông tin vào lúc 12 giờ 9 ngày 31.1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, do đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển đã cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Chiều 31.1.2023, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng về việc điều động đại tá Đặng Hồng Đức, là giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, giữ chức vụ chánh văn phòng Bộ Công an, thay cho trung tướng Tô Ân Xô.

Chủ trì buổi lễ là thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức vụ chánh văn phòng từ ngày 1.2.2023 và tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và nhiệm vụ người phát ngôn của bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết việc công bố quyết định thôi giữ chức vụ chánh văn phòng Bộ Công an đối với trung tướng Tô Ân Xô được thực hiện theo quy định chung. Đồng thời ông Tô Ân Xô tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn của bộ. Theo thượng tướng Trần Quốc Tỏ, đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, ngành công an đối với những đóng góp và kinh nghiệm của trung tướng Tô Ân Xô trong 42 năm qua.

Đối với đại tá Đặng Hồng Đức, thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết nguyên giám đốc Công an tỉnh Yên Bái có kinh nghiệm công tác, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tại nhiều đơn vị, nhiều cương vị khác nhau. Việc điều động đại tá Đặng Hồng Đức đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Công an thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Ngày 31.1, Công an H.Thanh Trì (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam bị can Lê Văn Ngân (giám đốc), Tăng Xuân Huy và Vũ Mạnh Hiền (2 phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-01V) về hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, công an cũng bắt tạm giam 10 đăng kiểm viên của trung tâm này để điều tra về cùng hành vi.

Đáng chú ý là kết quả điều tra cho thấy trung tâm đăng kiểm này có một quy định “bất thành văn” rằng: để làm thủ tục đăng kiểm nhanh và không bị gây khó dễ, các chủ xe khi đến đăng kiểm tại đây thường để số tiền từ 100.000 - 200.000 đồng trong xe. Tiền sẽ được để trên ghế, tableau hoặc bàn cần số. Nếu chủ xe "quên" không để tiền thì đăng kiểm viên sẽ chủ động yêu cầu đưa tiền.



Trong quá trình kiểm định, nếu phát hiện lỗi kỹ thuật của xe, đăng kiểm viên yêu cầu chủ xe đưa thêm tiền để được cấp kiểm định xe đạt yêu cầu. Số tiền để được bỏ qua lỗi từ 100.000 - 400.000 đồng. Trường hợp không đồng ý, chủ xe phải đưa xe về sửa chữa, khi nào đạt yêu cầu mới quay lại đăng kiểm.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, việc đăng kiểm viên tại Trung tâm 29-01V không thực hiện đúng quy trình đăng kiểm, nhận tiền để bỏ qua lỗi diễn ra từ lâu và ban giám đốc trung tâm đều biết. Trung bình mỗi ngày, trung tâm này kiểm định khoảng 60 - 70 phương tiện, số tiền thu lợi bất chính từ 6 - 8 triệu đồng.

Tiền thu được ngoài dùng để chi "đối ngoại" và cho vào quỹ chung, số còn lại chia cho giám đốc, phó giám đốc và đăng kiểm viên, theo tỷ lệ tương ứng với chức vụ, trong đó giám đốc được hưởng nhiều nhất.

Trước đó một ngày tức ngày 30.1.2023, Công an H.Thường Tín cũng đã bắt tạm giam 5 bị can thuộc Trung tâm đăng kiểm 29-15D để điều tra tội nhận hối lộ. Nhóm này bị cáo buộc nhận tiền từ 200.000 - 300.000 đồng của mỗi chủ xe để bỏ qua lỗi khi đăng kiểm.

Theo Công an thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố có tổng cộng 31 trung tâm đăng kiểm, trong đó 6 trung tâm do Cục Đăng kiểm Việt Nam (thuộc Bộ GTVT) quản lý, 2 trung tâm do Sở Giao thông vận tải Hà Nội quản lý, 3 trung tâm do Tổng công ty vận tải Hà Nội quản lý, còn lại là trung tâm đăng kiểm của tư nhân và xã hội hóa.



Tính tới nay, công an đã khởi tố hàng trăm bị can để điều tra tội nhận hối lộ. Các bị can đều là giám đốc, phó giám đốc, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của các trung tâm đăng kiểm.

Ngày 31.1, Đội An ninh Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Trưởng công an H.Trà Ôn đối với anh T.H.T (27 tuổi, ngụ TT.Trà Ôn, H.Trà Ôn, Vĩnh Long), chủ tài khoản Zalo "Tài Nhớt", về hành vi sử dụng tài khoản mạng xã hội Zalo cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, ngày 24.1, Đội An ninh Công an H.Trà Ôn mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T. vì đã đăng tải thông tin, bài viết xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận ngày 22.1, sau khi đón giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, anh có đăng một bài viết trên Zalo xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một cá nhân ở H.Trà Ôn.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của chủ tài khoản Zalo "Tài Nhớt" là vi phạm pháp luật, được quy định tại Nghị định số 15 ngày 3.2.2020 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung bằng Nghị định số 14 ngày 27.1.2022 của Chính phủ) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với anh T. số tiền 7,5 triệu đồng và yêu cầu anh gỡ bỏ bài viết sai sự thật, cam kết không tái phạm.

Chiều 31.1.2023, một cơ sở massage, spa trên đường số 2, P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, khiến nhiều người hoảng loạn ôm đồ tháo chạy.

Khoảng 17 giờ 50 phút cùng ngày, người dân khu vực bất ngờ thấy nhân viên bên trong cơ sở massage, spa này hoảng loạn tháo chạy ra bên ngoài và tri hô cháy.

Cùng lúc này, lửa cháy ngùn ngụt tại vị trí tầng 2, khói đen bao trùm toàn bộ cơ sở massage, cột khói bốc cao hàng chục mét.

Các nhân chứng cho hay cơ sở massage này đã đóng cửa nhiều ngày. Đến hôm vía Thần tài, quán có nhiều người ra vào thì xảy ra vụ việc. Nhận định ban đầu có thể là do bất cẩn trong sử dụng nguồn nhiệt dẫn đến cháy.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Thủ Đức nhanh chóng điều hàng chục chiến sĩ cán bộ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Cả tuyến đường cũng bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Đến 19 giờ, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã vào khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Boeing 747, loại máy bay phản lực chở khách khổng lồ đầu tiên của thế giới, đang chuẩn bị cho lần cất cánh cuối cùng, 50 năm kể từ chuyến bay ra mắt.

Máy bay Boeing 747 được thiết kế từ những năm 1960 để đáp ứng nhu cầu đi lại với số lượng lớn. Nó ngay lập tức thu hút sự chú ý trên toàn cầu, và tạo nên một cuộc cách mạng trong du lịch hàng không.

Boeing 747 tăng hơn gấp đôi sức chứa máy bay lên 350-400 chỗ ngồi, định hình lại thiết kế sân bay.

Thời hoàng kim của máy bay này được đánh dấu vào năm 1989, khi Boeing giới thiệu dòng 747-400 với động cơ mới và vật liệu nhẹ hơn, hoàn hảo cho các chuyến bay xuyên Thái Bình Dương theo yêu cầu.

Tuy nhiên, những đổi mới công nghệ từng đưa 747 lên mây, nay cũng đã đánh dấu sự kết thúc của nó. Các tiến bộ về kỹ thuật cho phép máy bay phản lực động cơ kép đạt được tầm bay và sức chứa với chi phí thấp hơn.

Boeing 777X được thiết lập để chiếm vị trí dẫn đầu thị trường máy bay phản lực của 747. Tuy nhiên, do sự chậm trễ, dòng máy bay mới nhất này sớm nhất là đến năm 2025 mới sẵn sàng phục vụ.

Chiếc Boeing 747 thương mại cuối cùng được giao cho Atlas Air vào ngày 31.1.2023.

Trong cùng ngày 30.1, cả hai lực lượng hải cảnh Trung Quốc và lực lượng tuần duyên Nhật Bản đều thông tin rằng đã đuổi các tàu của nước đối phương ra khỏi vùng biểnbiển được cho là thuộc quyền tài phán của mình trên quần đảo tranh chấp. Quần đảo này phía Nhật Bản gọi tên là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là quần đảo Điếu Ngư. Cả Tokyo và Bắc Kinh đều tuyên bố chủ quyền đối với các đảo không có người ở biển Hoa Đông này.

Theo tờ South China Morning Post ngày 31.1, một phát ngôn viên của Lực lượng hải cảnh Trung Quốc nói rằng các tàu Nhật Bản đã "xâm nhập bất hợp pháp lãnh hải của Trung Quốc" ngoài khơi quần đảo tranh chấp Senkaku - Điếu Ngư và bị lực lượng Trung Quốc thực hiện những biện pháp kiểm soát cần thiết cũng như "các hoạt động bảo vệ quyền hàng hải và thực thi pháp luật hợp pháp" trong khu vực mà Trung Quốc cho là thuộc quyền tài phán của mình.

Đối với thông tin này thì hiện tại Nhật Bản chưa có động thái phản ứng gì.

Trong khi đó, Đài NHK của Nhật ngày 30.1 đưa tin rằng Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cùng ngày cho biếtbiết 4 tàu của chính phủ Trung Quốc đã đi vào vùng biển mà Nhật Bản xem là lãnh hải xung quanh quần đảo Senkaku - Điếu Ngư vào sáng sớm 30.1.

Lực lượng tuần duyên Nhật cho hay đã điều động tàu tuần tra để đảm bảo an toàn cho các tàu nước này và cảnh báo các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực này ngay lập tức. Đây là lần thứ hai trong năm nay, các tàu của Trung Quốc bị lực lượng phía Nhật Bản đuổi ra khỏi khu vực này sau lần đầu tiên xảy ra vào ngày 10.1.2023.

