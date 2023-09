Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng làm việc với Tỉnh ủy Bình Phước

Ngày 27.9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác của T.Ư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước về kết quả thực hiện công tác an ninh quốc phòng, đối ngoại, cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm và phương hướng 3 tháng cuối năm 2023.



Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết 9 tháng đầu năm 2023, kinh tế của tỉnh duy trì ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,92%, GRDP bình quân đầu người đạt 93,2 triệu đồng. 9 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh Bình Phước thu hút được 110 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 1,272 tỉ USD. Lũy kế toàn tỉnh có 378 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 4 tỉ USD. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền báo cáo tại buổi làm việc HOÀNG GIÁP

Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp được quan tâm và triển khai đồng bộ. Qua kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng, chưa phát hiện oan sai, không xảy ra tình trạng bức cung, nhục hình ở địa phương.

Tỉnh Bình Phước cũng đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư và mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với nhiều đối tác, nhất là các quốc gia trong khu vực; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi làm việc HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đạt được trong thời gian qua.



Chủ tịch nước lưu ý Bình Phước cần tiếp tục có các giải pháp phù hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, gắn bó chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn.

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Bình Phước cần phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nhất là các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong công tác vận động nhân dân tham gia tố giác các hành vi sai phạm từ khi còn manh nha.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Bình Phước cần phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với Campuchia HOÀNG GIÁP

Về công tác đối ngoại, Chủ tịch nước đề nghị Bình Phước đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia; tăng cường phối hợp giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với nước bạn, nhất là địa bàn biên giới; thường xuyên tổ chức tuần tra quản lý biên giới, quản lý xuất nhập cảnh, giữ gìn trật tự trị an tại các khu vực cửa khẩu.

Về công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước yêu cầu Bình Phước cần thực hiện tốt Nghị quyết 27 về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN sát với tình hình thực tế của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước (bìa phải) tặng bức tranh lưu niệm cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng HOÀNG GIÁP

Chủ tịch nước lưu ý Bình Phước cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống tòa án, cùng với đó là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, chính quy tinh nhuệ.