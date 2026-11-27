Không biến dạy 2 buổi/ngày thành luyện thi, học thêm

Chiều 27.11, phát biểu bế mạc Hội thảo Giáo 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 71 trên cơ sở đánh giá thực tiễn, bảo đảm tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải hay xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội thảo ẢNH: ĐÌNH TUỆ

Theo Chủ tịch Quốc hội các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học, hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. "Phương án thi cần phải ổn định và công bố sớm. Dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần phải phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ. Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn. Sớm tuyển đủ số biên chế đã giao. Ưu tiên giải quyết giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chạy theo giảm đầu mối và không để học sinh bỏ học vì trường xa sau sắp xếp.

"Tôi nói bây giờ thiếu trường cấp 3, thiếu trường THPT, thiếu trường THCS ở nhiều nơi. Có những phường 100.000 dân nhưng mà không có trường cấp 3. Tôi không dẫn chứng phường nào, nhưng đây là vấn đề trách nhiệm của Đảng, trách nhiệm của chính quyền, trách nhiệm của ngành giáo dục, chứ không chỉ đổ cho ngành giáo dục", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Tự chủ ĐH không chuyển gánh nặng chi phí sang người học

Với giáo dục ĐH, Chủ tịch Quốc hội khẳng định hệ thống công lập giữ vai trò nòng cốt, phát huy vai trò dẫn dắt của các ĐH quốc gia và trường trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt. Thể chế tự chủ ĐH cần tiếp tục được hoàn thiện theo hướng thực chất, hiệu quả. "Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học", Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu cơ cấu đào tạo cần định hướng trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước, tập trung vào các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Ở bậc giáo dục nghề nghiệp, ông yêu cầu đầu tư tương xứng, từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực và quốc tế. Doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo, chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Để khơi thông nguồn lực xã hội, Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; ghi nhận và tạo điều kiện nhân rộng các trường tư thục có đóng góp quan trọng. Song song đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí, kết quả đào tạo và kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém.

Đánh giá tổng thể khung pháp lý, Chủ tịch Quốc hội cho biết thời gian qua Quốc hội đã kịp thời tháo gỡ thể chế cho giáo dục. Giáo dục hiện không còn vướng ở luật, nghị quyết mà trọng tâm nằm ở khâu tổ chức thực thi.

Điểm lại loạt chính sách lớn như miễn học phí từ mầm non đến các cấp học từ năm học 2025 - 2026, xây dựng 248 điểm trường vùng miền núi, dân tộc thiểu số và hỗ trợ bữa ăn trưa bán trú ở một số địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ và Bộ GD-ĐT sau hội thảo lập danh mục cụ thể những việc đã làm, đang làm, chưa làm theo từng khu vực (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) và tới từng cấp học.