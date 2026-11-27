Tại Hội thảo giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ GD-ĐT tổ chức sáng 27.11, PGS-TS Nghiêm Xuân Huy, Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí (ĐH Quốc gia Hà Nội), phân tích dữ liệu công khai của hai kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và 2026, hai kỳ thi đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

PGS-TS Nghiêm Xuân Huy ẢNH: ĐÌNH TUỆ

Điểm học bạ cần một thước đo tham chiếu

Theo ông Huy, sự khác biệt trong cách kiểm tra, đánh giá giữa các trường khiến cùng một mức điểm học bạ chưa chắc phản ánh cùng một năng lực học tập. Khi điểm học bạ chiếm 50% điểm xét tốt nghiệp THPT, cần có cơ chế bảo đảm chất lượng và hạn chế lạm phát điểm số.

Ông dẫn chứng năm 2025, hơn 56% thí sinh đạt dưới 5 điểm môn toán, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp THPT vẫn đạt 99,21%, gần tương đương mức 99,24% của năm 2024. Theo ông, đây là vấn đề cần xem xét khi công thức xét tốt nghiệp chuyển từ tỷ lệ 70% điểm thi và 30% điểm học bạ sang tỷ lệ 50/50.

"Khi hai thành tố có độ phân hóa rất khác nhau được cộng ngang nhau, thành tố ít phân hóa hơn là điểm học bạ sẽ chi phối kết quả xét tốt nghiệp", ông Huy nói.

Để khắc phục, ông đề xuất phương án "neo điểm" học bạ theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT. Sau kỳ thi, kết quả từng môn của thí sinh trong một trường sẽ được phân tích, đối chiếu với phổ điểm học bạ môn tương ứng để làm căn cứ chuẩn hóa.

Chẳng hạn, nếu điểm trung bình học bạ môn toán của một trường là 8,5, trong khi điểm trung bình thi tốt nghiệp chỉ là 5,5, phổ điểm thi sẽ là mốc tham chiếu khi chuẩn hóa điểm học bạ phục vụ xét tốt nghiệp hoặc tuyển sinh đại học.

Ông Huy kỳ vọng cách làm này tạo khung tham chiếu khách quan hơn, thúc đẩy các trường và giáo viên đánh giá thực chất năng lực học sinh.

Điểm thi tăng chưa đủ khẳng định chất lượng dạy học tăng

Từ dữ liệu hai kỳ thi, ông Huy cũng lưu ý cần thận trọng khi dùng biến động điểm số để đánh giá chất lượng giáo dục. Năm 2026, tỷ lệ thí sinh đạt dưới 5 điểm môn toán giảm còn 38%, so với mức hơn 56% năm 2025.

Theo ông, biến động này có thể phản ánh những thay đổi trong công tác ra đề, nhưng chưa đủ để kết luận chất lượng dạy học đã tăng hay xác định sự khác biệt giữa các khu vực địa lý. Muốn so sánh kết quả qua các năm, cần công cụ cân bằng đề thi và báo cáo phân tích công khai.

Ông Huy đồng thời cho rằng cách tổ chức thi tác động đến việc dạy và học. Năm 2026, chỉ 28,39% thí sinh đăng ký thi môn ngoại ngữ tự chọn, trong bối cảnh có chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Theo ông, xu hướng lựa chọn môn thi cũng là yếu tố cần tính đến khi thực hiện chính sách giáo dục.

Từ đó, ông đề xuất xây dựng khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh phổ thông, bám sát chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Khung này cần phân định ba tầng đánh giá: phục vụ dạy học, đo lường kết quả học tập và đánh giá chuẩn hóa; đồng thời cung cấp phản hồi cho người học, giáo viên và tổ chuyên môn, nhà trường và địa phương, cơ quan quản lý.

Với tuyển sinh đại học, ông khuyến nghị các trường xây dựng hồ sơ năng lực đầu vào cho từng chương trình đào tạo, thay vì chỉ phụ thuộc vào điểm số. Các trường phổ thông cũng cần phối hợp với cơ sở đào tạo giáo viên và tổ chức khảo thí để nâng cao năng lực kiểm tra, đánh giá cho giáo viên.