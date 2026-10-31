Đại biểu đề nghị đánh giá lại kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng GD-ĐT nói gì?

Đề xuất đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng nay 31.10 của Quốc hội, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) nhấn mạnh, giáo dục là sự nghiệp trồng người, chính sách phải có tầm nhìn dài hạn, được chuẩn bị bài bản, thực hiện nhất quán.

Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: GIA HÂN

Những bất cập về thi cử, tuyển sinh, dạy thêm, học thêm, sách giáo khoa và sắp xếp trường lớp đặt ra yêu cầu rà soát đồng bộ và nâng cao chất lượng của lĩnh vực GD-ĐT.

"Chúng tôi đề nghị nghiên cứu, đánh giá lại việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hiện nay, làm rõ mục tiêu, sự cần thiết và hiệu quả trong mối quan hệ với đánh giá quá trình học tập, tuyển sinh đi học và phân luồng học sinh. Từ đó, lựa chọn phương án bảo đảm thực chất, công bằng, giảm áp lực và chi phí cho gia đình, xã hội", đại biểu nói.

Theo ông, mỗi thay đổi trong giáo dục đều tác động đến hàng triệu học sinh, giáo viên và gia đình. Vì vậy, phải đánh giá tác động đầy đủ, lắng nghe ý kiến thực chất, công bố đủ sớm và có lộ trình chuyển tiếp rõ ràng.

Không thể để mỗi mùa thi đến, học sinh, phụ huynh lại thấp thỏm chờ quy định mới; nhà trường, giáo viên bị động điều chỉnh việc dạy và học.

Xây đủ trường lớp, tiến tới phổ cập THPT

Giải trình ý kiến đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết, về thi cử, bộ đã tổ chức đánh giá, rà soát tất cả các vấn đề xảy ra trong thực tiễn. Thời gian tới sẽ có những biện pháp để làm sao vừa nâng cao chất lượng thi cử, vừa kiểm soát các gian lận, tiêu cực.

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn giải trình các ý kiến đại biểu nêu ẢNH: GIA HÂN

Vừa qua, Bộ GD-ĐT cũng đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành chỉ thị về tăng cường những biện pháp để chống gian lận trong thi cử và đánh giá kết quả học tập.

Muốn mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người dân, tiến tới phổ cập giáo dục THPT, bộ trưởng nhấn mạnh, việc xây dựng đủ trường, đủ lớp và đủ đội ngũ giáo viên là yêu cầu số một.

Dựa trên những nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng, Bộ GD-ĐT đã hướng dẫn địa phương chuẩn bị đầy đủ trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học theo danh mục bộ đã ban hành kèm theo chương trình giáo dục phổ thông.

Vừa qua, đã triển khai xây dựng 108 trường phổ thông nội trú liên cấp, trong giai đoạn 2 cũng sẽ tiếp tục.

Bộ GD-ĐT được giao đánh giá hiệu quả triển khai trong giai đoạn 1, đã hướng dẫn đầy đủ việc vận hành làm sao cho hiệu quả. Bộ sẽ kiến nghị, đề xuất cho tiếp tục mở rộng những trường ở những địa bàn khó khăn, không chỉ ở những vùng biên giới.

Về đội ngũ nhà giáo, theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, sau quá trình sắp xếp, đã có gần 30.000 cán bộ quản lý giáo dục được chuyển sang làm nhiệm vụ dạy học, qua đó giảm số lượng thiếu giáo viên.

Bộ đã hướng dẫn các địa phương khẩn trương, tích cực trong sắp xếp đội ngũ giáo viên, điều chuyển, thuyên chuyển giữa các địa bàn khác nhau để tránh việc thừa - thiếu cục bộ.

"Hiện nay, bộ đang chuẩn bị ban hành thông tư điều chỉnh định mức đội ngũ nhà giáo, cũng hướng dẫn để các địa phương thống kê chính xác số lượng đội ngũ nhà giáo lên cơ sở dữ liệu toàn ngành. Trên cơ sở đó, đề xuất các cấp có thẩm quyền bổ sung biên chế để có thể tuyển dụng trong thời gian tới", ông nói.

Cung cấp miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028 - 2029

Đề cập chương trình sách giáo khoa, Bộ trưởng GD-ĐT nêu rõ, bộ đã ban hành kế hoạch để rà soát, sửa đổi, hoàn thiện đồng bộ chương trình.

Trong năm 2026 sẽ hoàn thành sửa đổi chương trình; trong năm 2027 sẽ hoàn thành sửa đổi, hoàn thiện bộ sách giáo khoa để đưa vào sử dụng thống nhất từ năm học 2028 - 2029.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, từ năm học 2028 - 2029 sẽ cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, sớm hơn 1 năm so với nghị quyết và nghị định của Chính phủ.

Ở khía cạnh vệ sinh an toàn thực phẩm, theo bộ trưởng, Bộ GD-ĐT đã xin ý kiến về thông tư quy định về cung cấp bữa ăn nội trú, bán trú, đang xin ý kiến để ban hành trong thời gian tới.