Tăng kiểm tra chéo và giám sát trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cổng thông tin Bộ GD-ĐT mới tường thuật cuộc họp của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu với Bộ GD-ĐT, các bộ, cơ quan liên quan, chuyên gia, nhà khoa học về một số nội dung GD-ĐT.

Giám sát bằng camera và tăng cường phân tích dữ liệu

Về kỳ thi tốt nghiệp THPT, phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết bộ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà giáo. Theo ông, mô hình kỳ thi hiện nay là kết quả của quá trình tổng kết thực tiễn và cải tiến liên tục trong hơn 40 năm qua. Việc tổ chức thi hiện nay đã nhẹ nhàng, bài bản và giảm áp lực hơn rất nhiều.

Cuộc họp của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu với Bộ GD-ĐT, các bộ, cơ quan liên quan, chuyên gia, nhà khoa học ẢNH: MOET

Để có được điều đó, cơ quan quản lý nhiều khi phải nhận phần khó về mình để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

"Những hạn chế, sai sót nếu có cần nhìn rõ vấn đề nằm ở đâu. Nếu sai phạm xuất phát từ yếu tố con người thì trước hết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật", ông Minh Sơn nêu quan điểm.

Từ đây, Bộ trưởng GD-ĐT nhấn mạnh, vấn đề đạo đức và tính trung thực phải là quá trình diễn ra thường xuyên trong mọi hoạt động giáo dục, chứ không chỉ đặt ra trong mỗi kỳ thi. Hệ thống giáo dục cần từng bước hình thành văn hóa nghiêm túc, trung thực trong dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Giải pháp, theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, là tăng cường kiểm tra chéo, giám sát và ứng dụng công nghệ. Bên cạnh camera giám sát, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân tích dữ liệu để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường.

"Năm nay, nhiều vấn đề đã được phát hiện sớm nhờ phân tích dữ liệu và thông tin trên mạng xã hội. Minh bạch là yếu tố rất quan trọng. Khi nhìn đúng vào bản chất và nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thì chúng ta sẽ tìm ra giải pháp phù hợp", ông Minh Sơn phát biểu.

Giữ ổn định thi tốt nghiệp THPT, bảo đảm quyền tự chủ tuyển sinh của ĐH

Phát biểu tại cuộc họp, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu thống nhất giữ ổn định. Theo Phó thủ tướng, việc tổ chức thi để đánh giá chuẩn hóa đầu ra phổ thông là cần thiết, không được bỏ trống, nguyên tắc không thi sẽ không dạy, không học. Nhưng phải đổi mới năng lực khảo thí và cơ chế giám sát.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tăng cường giám sát và kiểm tra chéo trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: MOET

Phó thủ tướng giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung rà soát, khắc phục những hạn chế, bất cập, giữ ổn định phương án thi tốt nghiệp THPT và tiếp tục phân định rõ trách nhiệm giữa Bộ GD-ĐT và UBND các tỉnh, thành phố.

Tăng cường ứng dụng công nghệ, kiểm tra chéo và giám sát để phòng, chống triệt để tình trạng gian lận, đặc biệt là gian lận sử dụng công nghệ cao.

Cùng với đó là hoàn thiện kỹ lưỡng đề án và phương án, lộ trình phù hợp cho tổ chức thi trên máy tính bảo đảm an ninh, an toàn, tin cậy, có giai đoạn thử nghiệm, thí điểm; tổng kết, đánh giá toàn diện để đề xuất cụ thể về việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

"Đây là xu hướng tất yếu nhưng cần đánh giá kỹ điều kiện hạ tầng, an ninh mạng và chi phí. Không tổ chức khi chưa đánh giá đầy đủ các rủi ro, đặc biệt là nguy cơ tạo ra sự bất bình đẳng giữa các vùng miền", Phó thủ tướng lưu ý.

Liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện, bảo đảm quyền tự chủ tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học theo quy định của pháp luật, đồng thời gắn với trách nhiệm giải trình và chuẩn chất lượng.