Hôm nay 27.11, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức hội thảo giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển GD-ĐT".

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó chủ tịch Quốc hội, nhấn mạnh hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển GD-ĐT phải được đo bằng kết quả thực tế.

Theo bà Thanh, sau gần 1 năm triển khai, bên cạnh những kết quả bước đầu tích cực, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: BGD

"Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào.

Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của hội thảo", bà Thanh nêu vấn đề.

Cụ thể, bà Thanh đề nghị đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới. Rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy và nhân sự, bảo đảm những quyền hạn được giao có thể thực hiện được trên thực tế.

Làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm các điều kiện về nhân lực, tài chính, công cụ quản lý và trách nhiệm giải trình, vừa bảo đảm quản lý thống nhất, vừa phát huy tính chủ động của địa phương và quyền tự chủ thực chất của cơ sở giáo dục; đề xuất giải pháp đổi mới quản trị dựa trên dữ liệu và kết quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn, minh bạch và hiệu quả thực chất.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu làm rõ các cơ chế, chính sách và giải pháp thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tính đến khả năng đáp ứng của từng địa bàn. Nơi còn thiếu giáo viên, thiết bị dạy học cần được hỗ trợ để thực hiện yêu cầu chung.

Coi trọng giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân và sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh. Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, cần làm rõ cơ chế bảo đảm đội ngũ, kinh phí vận hành và các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ngay từ khi chuẩn bị đầu tư.

Đột phá phát triển giáo dục phải có nguồn lực tương xứng

"Đột phá phát triển giáo dục đòi hỏi nguồn lực tương xứng, nhưng vấn đề đặt ra không chỉ là tăng đầu tư mà còn là đầu tư vào đâu, phân bổ như thế nào và sử dụng ra sao để đạt hiệu quả cao nhất", bà Thanh nhấn mạnh.

Do vậy, người chủ trì hội thảo đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho GD-ĐT; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ và điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn.

Đồng thời, làm rõ cơ chế chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực.

Đối với giáo dục ngoài công lập, đề xuất cơ chế, chính sách để khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người học, gắn với chất lượng giáo dục, trách nhiệm xã hội và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

"Mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy; để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô", Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu đánh giá việc triển khai luật Nhà giáo và Nghị quyết 248 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

Đồng thời, làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.