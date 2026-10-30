Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ có chính sách tiền lương và phụ cấp mới cho viên chức

Chiều 30.10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về báo cáo kinh tế xã hội. Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) đề nghị quan tâm đội ngũ viên chức trong hoạt động chính quyền cấp xã - những người đang đảm nhiệm tại nhiều lĩnh vực thiết yếu như văn hóa, nông nghiệp, môi trường…

Đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) ẢNH: QUOCHOI

Theo nữ đại biểu, nhiều viên chức đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn và phải thích ứng với những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bà Nhi dẫn Nghị định số 381 năm 2026, quy định chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ công chức cấp xã được điều chỉnh tăng từ 25% lên 55% áp dụng từ 1.7.2026 đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Tuy nhiên, viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã hiện chưa thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ này. Trong khi đòi hỏi trình độ chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và khối lượng công việc cũng không kém so với cán bộ, công chức cấp xã. Họ cũng không có nguồn thu để cải thiện thu nhập cho viên chức.

Kiến nghị cần công bằng, hợp lý trong chính sách đãi ngộ, đại biểu đề xuất Chính phủ nghiên cứu cơ chế phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp đối với viên chức cấp xã.

Đối với những vị trí có tính chất công việc tương đương, cần nghiên cứu phương án đảm bảo tương quan thu nhập hợp lý. Cùng đó là chính sách tiền lương, phụ cấp cần đi đôi với hoàn thiện vị trí việc làm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nghề nghiệp.

Đang xây dựng đề án tổng thể về việc làm, tiền lương

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ đã ban hành các nghị định để điều chỉnh tiền lương đối với viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải ẢNH: GIA HÂN

Ông dẫn số liệu cho hay: tổng số người được thụ hưởng là trên 5,8 triệu người (chưa kể lực lượng vũ trang) với tổng nguồn lực bố trí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2026 là 48.500 tỉ đồng.

Trong đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức là hơn 2,2 triệu người, nhu cầu tăng thêm khi điều chỉnh mức lương cơ sở từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng là khoảng 35.000 tỉ đồng trong 6 tháng cuối năm.

Số người được điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là gần 3,5 triệu người, tổng kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm ước tính là 10.773 tỉ đồng (trong đó kinh phí tăng thêm từ nguồn ngân sách nhà nước là 2.013 tỉ đồng, từ quỹ bảo hiểm xã hội là 8.760 tỉ đồng).

Riêng khoản tăng phụ cấp đối với công chức cấp xã từ 25% lên 55%, có 163.000 cán bộ, công chức cấp xã được thụ hưởng với kinh phí tăng thêm trong 6 tháng cuối năm là 2.800 tỉ đồng.

Đáng chú ý, theo Bộ trưởng Hải, hiện Bộ Nội vụ đang được giao phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu, xây dựng Đề án tổng thể về tiền lương. Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 107 về tiếp tục xây dựng vị trí việc làm ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

"Đây là cơ sở rất quan trọng để tính toán lại vị trí việc làm và số người làm việc, trên cơ sở đó Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ sẽ tham mưu cho Bộ Chính trị quyết định phân giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031", ông Hải cho hay.

Việc xác định được vị trí việc làm, số người làm việc và biên chế cũng là căn cứ quan trọng để tham mưu cho Trung ương quyết định về chính sách tiền lương.

Khẳng định Bộ Nội vụ "đang tập trung nghiên cứu rất quyết liệt", ông Hải cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương ủng hộ trong việc xây dựng vị trí việc làm. Bộ Nội vụ cũng được giao nhiệm vụ xây dựng vị trí việc làm đi trước một bước để rút kinh nghiệm.

Vừa qua, đã có báo cáo bước đầu sau 2 tuần thực hiện gửi đến Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương.

Riêng về phụ cấp đối với viên chức ở các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Nội vụ đã được Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất chính sách tiền lương và phụ cấp cho đối tượng này.