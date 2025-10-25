Đột phá phát triển GD-ĐT: Đầu tư công phải là chủ đạo

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh về vai trò của nhà nước đối với phát triển GD-ĐT, theo đó đầu tư công phải là chủ đạo, tạo đột phá về nguồn lực.

Các lãnh đạo Bộ GD-ĐT tại hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết 71 ẢNH: TRẦN HIỆP

Theo ông Phạm Ngọc Thưởng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, đột phá phát triển GD-ĐT phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế. Sau khi thay đổi nhận thức, tư duy và thể chế thì phải đột phá về nguồn lực. Nguồn lực là vấn đề đầu tiên, vì không có nguồn lực thì không thực hiện được đột phá phát triển GD-ĐT.

Nghị quyết 71 cũng thể hiện rõ quan điểm giáo dục công lập là trụ cột, giáo dục ngoài công lập là thành phần quan trọng cấu thành hệ thống giáo dục quốc dân. Giáo dục công lập phải dẫn dắt, nguồn ngân sách của nhà nước phải là chủ đạo, là đường dẫn để thu hút đầu tư nguồn lực của xã hội.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn lưu ý một số vấn đề mấu chốt khi triển khai Nghị quyết 71 với 9 từ khóa mà các cơ sở GD-ĐT, cơ quan quản lý GD-ĐT địa phương cần phải thuộc. Cụ thể, với tinh thần của nghị quyết là 3 từ khóa: tính hành động, tính thực tiễn, tính khả thi; tư tưởng chỉ đạo của nghị quyết là: hiện đại, chất lượng, công bằng; còn khi triển khai là: quyết liệt, nhanh chóng, hiệu quả.

Nghị quyết nêu rõ "coi giáo dục là nhân tố quyết định tương lai của dân tộc". Nhận định chưa bao giờ giáo dục được trao truyền một sứ mệnh thiêng liêng đến vậy, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn yêu cầu: "Chúng ta cần có một nhận thức, một thái độ cho phù hợp, cho tương xứng với sự phó thác đó".