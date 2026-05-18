Chủ tịch Quốc hội: Tăng cường giám sát lĩnh vực giáo dục, y tế

Sáng 18.5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc sáng 18.5 ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thường trực ủy ban thẳng thắn nhìn nhận một số mặt hạn chế. Công tác phối hợp của ủy ban với các bộ, ngành như: Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch… cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, cần tăng cường theo dõi, giám sát hai lĩnh vực được cử tri và đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm tại tất cả các kỳ họp là giáo dục và y tế.

Phải có cách làm mới, hành động mới, quyết đoán mới, sản phẩm mới

"Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách mới về văn hóa có tính đột phá. Đòi hỏi trong giai đoạn mới, ủy ban phải có cách làm mới, suy nghĩ mới, hành động mới, quyết đoán mới, sản phẩm mới để thực hiện. Nếu làm theo truyền thống như cũ, khó vượt lên, khó mà có sản phẩm mới nổi trội", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Theo Chủ tịch Quốc hội, một trong những giải pháp then chốt là phải ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng.

Thường trực ủy ban, Vụ Văn hóa - Xã hội cần rà soát, kiểm tra còn cán bộ chưa sử dụng thành thạo công nghệ hay không để áp dụng đồng bộ, góp phần nâng cao tốc độ và chất lượng thực thi nhiệm vụ của ủy ban.

Là cơ quan phụ trách lĩnh vực văn hóa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ủy ban càng phải thể hiện rõ nét tính văn hóa trong ứng xử và làm việc; đoàn kết nội bộ phải thực chất.

Sẽ tổ chức phiên giải trình về triển khai chế độ, chính sách đối với nhà giáo

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của ủy ban là chủ trì thẩm tra 7 dự án luật, nghị quyết theo Chương trình lập pháp năm 2026 và 3 dự án luật, pháp lệnh phát sinh mới theo đề nghị của Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc sáng 18.5 ẢNH: GIA HÂN

Về công tác giám sát, khảo sát, chủ trì tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề năm 2027 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021 - 2026; tổ chức đoàn giám sát tổng hợp về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật với các lĩnh vực ủy ban phụ trách tại Bắc Ninh.

Cạnh đó, tổ chức phiên giải trình về việc triển khai chế độ, chính sách đối với nhà giáo và các nội dung khác theo yêu cầu của thực tiễn; thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ủy ban.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát thường xuyên của ủy ban: như giám sát văn bản quy phạm pháp luật; thẩm tra các báo cáo Chính phủ; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, ngành.

Về công tác quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, ủy ban sẽ tổ chức hội thảo giáo dục có chủ đề: "Thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển giáo dục và đào tạo" và tọa đàm về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững.