Ngày 23.11, nhân kỷ niệm 86 năm ngày Nam kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2026), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) và di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn (xã Hóc Môn, TP.HCM).



Cùng tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Lưu Quang và đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo TP.HCM và các địa phương.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dành phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các bậc tiền bối cách mạng cùng đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng (xã Bà Điểm) ẢNH: THÚY LIỄU

Cách đây 86 năm, khởi nghĩa bùng nổ đồng loạt ở hầu hết các tỉnh Nam kỳ với tinh thần và khí thế quyết liệt, giành được chính quyền ở nhiều nơi, làm rung chuyển chính quyền đế quốc.

Khởi nghĩa Nam kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ, quần chúng góp phần vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 và đại thắng mùa xuân năm 1975.

Đoàn đại biểu dâng hoa tại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng là nơi trước đây thực dân Pháp dựng trường bắn để xử kín, xử lén các chiến sĩ cách mạng, trong đó có Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương Nguyễn Văn Cừ và ông Phan Đăng Lưu, Ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nhớ những ngày khởi nghĩa trên quê hương 18 thôn vườn trầu

Tại chương trình họp mặt kỷ niệm, bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hóc Môn, ôn lại truyền thống đấu tranh của vùng đất Hóc Môn - Bà Điểm, quê hương 18 thôn vườn trầu. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng trong phong trào cách mạng ở Nam bộ, nơi người dân đùm bọc, chở che cán bộ, cùng góp sức trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đêm 22, rạng sáng 23.11.1940, thực hiện lệnh khởi nghĩa của Xứ ủy Nam kỳ, quân và dân nhiều địa phương đồng loạt đứng lên. Tại Hóc Môn, thanh niên các làng trở thành nghĩa quân, cùng quần chúng mang theo giáo mác, gậy tầm vông tiến về quận lỵ, tấn công dinh quận trưởng.

Theo bà Thanh, trong đêm khởi nghĩa, tiếng trống, tiếng mõ, tiếng tù và vang khắp vùng 18 thôn vườn trầu, thúc giục người dân đứng lên đấu tranh. Dù bị thực dân Pháp đàn áp khốc liệt, cuộc khởi nghĩa đã thể hiện ý chí kiên cường, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cũng trong cuộc khởi nghĩa này, lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện, về sau trở thành Quốc kỳ. Những hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cùng các bài học từ cuộc khởi nghĩa tiếp tục bồi đắp phong trào cách mạng, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Bà Thanh nhấn mạnh, 86 năm trôi qua, diện mạo quê hương có nhiều đổi thay nhưng giá trị lịch sử và tinh thần Nam kỳ khởi nghĩa vẫn được các thế hệ gìn giữ, tiếp nối.

Các đại biểu dâng hương tại di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Địa điểm Dinh Quận Hóc Môn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tri ân bằng những việc làm cụ thể

Theo bà Lê Thị Ngọc Thanh, tưởng nhớ thế hệ đi trước cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Xã Hóc Môn cùng các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Đông Thạnh xác định nhiệm vụ xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Phát triển kinh tế - xã hội cần gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, chăm lo người có công và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang gửi tặng những phần quà đến các gia đình thân nhân chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

"Mỗi một địa chỉ đỏ, mỗi một câu chuyện về các chiến sĩ Nam kỳ cần được giữ gìn, giới thiệu đến các thế hệ trẻ bằng những hình thức thiết thực, gần gũi để lịch sử thật sự trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn trong đời sống hôm nay", bà Thanh nói.

Đại diện tuổi trẻ xã Hóc Môn cùng các xã Bà Điểm, Xuân Thới Sơn và Đông Thạnh, đoàn viên Bùi Minh Nghĩa bày tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ đã hy sinh, những gia đình đã đóng góp cho cuộc đấu tranh giành độc lập.

Theo Nghĩa, được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, người trẻ cần tiếp nối truyền thống bằng sự say mê học tập, rèn luyện đạo đức, làm chủ tri thức mới và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

"Với người trẻ, đó là dám dấn thân, biết sẻ chia và không thờ ơ trước những vấn đề của cộng đồng", Nghĩa chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chứng kiến nghi thức trao tặng, góp phần chăm lo đời sống người dân và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại xã Hóc Môn ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tặng những phần quà đến các gia đình thân nhân chiến sĩ Nam kỳ khởi nghĩa, thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh của thế hệ đi trước. Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao biểu trưng hỗ trợ công trình cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hóc Môn và Trường THPT Hồ Thị Bi.