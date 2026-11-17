Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hạ viện Philippines, Chủ tịch AIPA-47 Faustino G. Dy III, phiên họp đã thống nhất chương trình nghị sự, nội dung thảo luận của các ủy ban, danh mục dự thảo nghị quyết và các vấn đề về tổ chức, hoạt động của AIPA.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp Ủy ban chấp hành AIPA ẢNH: TTXVN

Tại phiên họp, Ban chấp hành đã xem xét đơn xin gia nhập AIPA của Quốc hội Timor-Leste, nhất trí trình đại hội đồng dự thảo nghị quyết kết nạp Quốc hội Timor-Leste làm thành viên chính thức thứ 11 của AIPA.

Ban chấp hành cũng xem xét chương trình hoạt động của đại hội đồng, chuẩn bị cho Phiên đối thoại AIPA-ASEAN lần thứ 5, rà soát Kế hoạch chiến lược AIPA 2023 - 2030 và việc kết nạp Quan sát viên mới của AIPA. Nghị viện Singapore, Chủ tịch AIPA nhiệm kỳ 2026 - 2027, thông báo sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA-48 từ ngày 23 - 27.8.2027 tại Singapore.

Lãnh đạo Quốc hội/Nghị viện các nước đánh giá cao tính phù hợp và bổ trợ lẫn nhau giữa chủ đề Đại hội đồng AIPA-47 "Nghị viện bảo đảm một ASEAN hòa bình, thịnh vượng và lấy người dân làm trung tâm" với ba ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines về hòa bình và an ninh, hành lang thịnh vượng, trao quyền cho người dân.

Hội nghị ghi nhận kết quả tích cực trong triển khai các nghị quyết của AIPA, khẳng định AIPA sẽ tiếp tục đồng hành cùng kênh Chính phủ đưa các cam kết ASEAN vào cuộc sống, triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao và cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu, chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Philippines cũng như sự phối hợp hiệu quả của Tổng thư ký và Ban thư ký AIPA.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam hoàn toàn ủng hộ chủ đề của AIPA-47, phản ánh đúng nguyện vọng chung của các nước trong khu vực và bày tỏ tin tưởng AIPA-47 sẽ thành công tốt đẹp.

Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Philippines tăng cường trao đổi lập pháp

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin T. Gatchalian. Chủ tịch Thượng viện Philippines đặc biệt cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Philippines trong việc bảo đảm an ninh lương thực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Chủ tịch Thượng viện Philippines Sherwin Gatchalian ẢNH: TTXVN

Về hợp tác giữa hai bên thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm cấp cao; sớm hoàn thiện Kế hoạch hành động thực hiện khuôn khổ quan hệ mới. Trong đó, Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Philippines tăng cường trao đổi lập pháp, hoàn thiện môi trường pháp lý, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, giao lưu nghị sĩ và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như AIPA, IPU.

Trên các lĩnh vực cụ thể, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên chú trọng hợp tác về thương mại, đầu tư, bảo đảm an ninh lương thực, kinh tế biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, hạ tầng, giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung ứng gạo ổn định, tin cậy, lâu dài cho Philippines. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Philippines ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công APEC 2027.

Đồng tình với những ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Thượng viện Philippines khẳng định Philippines luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, hai nước có nhiều điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác to lớn, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam và tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực như quốc phòng an ninh, giáo dục, du lịch.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, đề cao các nguyên tắc, lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông; cùng đóng góp tích cực, có trách nhiệm nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982.