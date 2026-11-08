Chủ tịch Quốc hội và phu nhân dự khánh thành 2 công trình lịch sử Tân Trào

Lễ khánh thành diễn ra tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào - Tuyên Quang, trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946), 80 năm Ngày Quốc hội thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9.11.1946).

Đây cũng là dịp hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga, cùng lãnh đạo Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang đã tham dự lễ khánh thành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác tham quan trưng bày ảnh "Quốc hội Việt Nam kiến tạo và phát triển" ẢNH: QUOCHOI

Tân Trào được biết đến là "Thủ đô khu giải phóng", "Thủ đô kháng chiến", địa danh gắn liền với những sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Tháng 8.1945, tại Tân Trào, Quốc dân Đại hội - tiền thân của Quốc hội Việt Nam - đã quyết định những vấn đề hệ trọng đối với vận mệnh dân tộc, đặt nền móng cho sự hình thành Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên năm 1946.

Tại buổi lễ, theo lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực triển khai các công trình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Một trong hai công trình được khánh thành dịp này là tuyến đường cách mạng Tân Trào - Trung Yên, có chiều dài 9,2 km, tổng mức đầu tư 300 tỉ đồng từ ngân sách Trung ương.

Dự án được khởi công vào tháng 12.2025 và hoàn thành trong thời gian chưa đầy 11 tháng, mặc dù quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết và công tác thi công. Để bảo đảm tiến độ, ban quản lý dự án, các nhà thầu cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đã tổ chức thi công với tinh thần "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng thắng mưa", tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai dự án, 509 hộ gia đình và 6 tổ chức trên địa bàn đã hiến gần 8,8 ha đất, tháo dỡ các công trình để sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Công trình cũng góp phần mở ra không gian phát triển mới cho vùng căn cứ cách mạng ATK, thúc đẩy liên kết giữa phát triển du lịch với sản xuất nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga tại lễ khánh thành ẢNH: QUOCHOI

Cùng với tuyến đường Tân Trào - Trung Yên, công trình Bảo tàng ATK Tân Trào được khánh thành với tổng mức đầu tư 95 tỉ đồng. Công trình là nơi lưu giữ, bảo tồn và giới thiệu những tư liệu, hiện vật, ký ức lịch sử quý giá của dân tộc; góp phần khẳng định vị thế của Tuyên Quang - Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Không chỉ có ý nghĩa trong công tác bảo tồn di sản, Bảo tàng ATK Tân Trào còn được kỳ vọng trở thành một "trường học lịch sử", không gian văn hóa sống động, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp tri thức và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là học sinh, sinh viên và thanh niên.