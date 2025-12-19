Chủ tịch Tập đoàn Thuận An được đề nghị giảm án tù nhiều nhất

Sáng 19.12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan. Đại diện viện kiểm sát công bố bản luận tội đối với các bị cáo.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm vụ Tập đoàn Thuận An ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo đại diện viện kiểm sát, sau bản án sơ thẩm, nhiều bị cáo bổ sung thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ, nên xét thấy có cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho họ. Cơ quan công tố cũng đánh giá cao về việc hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Vì vậy, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án cho cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng từ 2 năm 6 tháng - 3 năm tù về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (án sơ thẩm 10 năm 6 tháng tù), cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An Trần Anh Quang giảm từ 1 năm 6 tháng - 2 năm tù về cùng tội danh (án sơ thẩm 7 năm tù).

Nhiều bị cáo khác cũng được đề nghị giảm án từ 6 - 9 tháng tù so với án sơ thẩm.

Đáng chú ý, nhiều bị cáo không kháng cáo hoặc đã rút kháng cáo cũng được đề nghị giảm từ 6 - 9 tháng tù. Trong số này, có cựu Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cựu Trợ lý cựu Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Bắc Giang cũ; cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ Nguyễn Văn Thạo...

Trước đó, tại phần xét hỏi, dù ông Phạm Thái Hà không còn kháng cáo nhưng vợ ông này đã có mặt và xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho chồng. Bà cho biết đã nộp kèm theo đơn Huân chương Lao động hạng ba, huân chương kháng chiến của người thân, thư cảm ơn ghi nhận ông Hà đã ủng hộ trong đợt lũ lụt vừa qua...

Dẫn giải bị cáo Nguyễn Duy Hưng đến tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Nhiều người được đề nghị cho hưởng án treo

Cơ quan công tố cũng đề nghị chuyển án tù giam thành án tù cho hưởng án treo cho 4 người; không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án tù treo của 3 cựu cán bộ, lãnh đạo tại Ban Quản lý dự án Hà Nội, nhưng vẫn đề nghị giảm cho mỗi người 6 - 9 tháng tù. Nhóm này gồm Nguyễn Chí Cường (cựu giám đốc), Lê Văn Măng (cựu cán bộ) và Trịnh Văn Thanh (cựu phó phòng).

Các bị cáo bị đánh giá "nhận số tiền rất lớn" từ phía Tập đoàn Thuận An, mỗi người vài tỉ đồng. Trong khi đó, các bị cáo được đề nghị án tù treo chỉ nhận từ vài chục triệu đồng đến nhiều nhất là 200 triệu đồng.

Theo cáo buộc, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng thông qua mối quan hệ với nhiều cán bộ lãnh đạo, chủ động liên hệ, nhờ vả và được "bật đèn xanh" để tham gia các dự án xây dựng sử dụng vốn ngân sách.

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An rút một phần kháng cáo, 'không bị ai ép buộc'

Để trúng thầu, Tập đoàn Thuận An liên danh cùng các doanh nghiệp khác, sử dụng "quân xanh, quân đỏ", thông đồng với nhân viên ban quản lý dự án, thâu tóm hàng loạt gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 120 tỉ đồng.

Nhóm doanh nghiệp còn mạnh tay chi "bồi dưỡng" cho nhiều cựu quan chức. Trong đó, ông Phạm Thái Hà nhận 750 triệu đồng, ông Lê Ô Pích nhận 4 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Thạo nhận 8 tỉ đồng, ông Trần Viết Cương (cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Tuyên Quang) nhận 12,5 tỉ đồng…

Cấp sơ thẩm đánh giá vụ án là điển hình sai phạm về đấu thầu, xảy ra tại nhiều địa phương. Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng đã thao túng, làm suy thoái nhiều cán bộ, đảng viên, khiến nhiều cán bộ cấp cao bị xử lý về Đảng, hành chính và hình sự; cần áp dụng hình phạt nghiêm minh để răn đe.