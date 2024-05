Chủ tịch Tập đoàn Trung Nam bị đề nghị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 23.5, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vừa có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Tâm Thịnh (51 tuổi, thường trú số 371 KDC Miếu Nổi, P.3, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Ông Nguyễn Tâm Thịnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group), trụ sở trên đường Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM.

Một dự án điện gió của Trung Nam Group tại tỉnh Ninh Thuận THIỆN NHÂN

Lý do tạm hoãn xuất cảnh do ông Nguyễn Tâm Thịnh là người đại diện theo pháp luật của Công ty Trung Nam đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 6.5.2024 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa từng công bố danh sách thông tin nợ thuế đối với 12 doanh nghiệp trên địa bàn với tổng số tiền gần 64 tỉ đồng. Trong đó, Trung Nam Group có số tiền nợ quá hạn và quá hạn cưỡng chế gần 22 tỉ đồng.

Trung Nam Group được thành lập vào 2004, xuất phát điểm là đơn vị trong lĩnh vực xây dựng. Sau 20 năm hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển thành tập đoàn đa ngành hoạt động chính trong 5 lĩnh vực gồm năng lượng, hạ tầng - xây dựng, bất động sản, công nghiệp thông tin điện tử.