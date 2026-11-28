Ngày 28.11, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế công tác vận hành, điều tiết hồ chứa và triển khai các phương án bảo đảm an toàn vùng hạ du tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ.

Tại buổi kiểm tra, ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lượng nước từ thượng nguồn. Đặc biệt, đơn vị vận hành chủ động điều tiết từ sớm, tránh tình trạng lượng nước lớn đổ về hồ chứa, buộc phải xả với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn.

Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ trước tình hình mưa lớn ẢNH: CTV

Theo ông Đỗ Hữu Huy, trong những thời điểm thời tiết diễn biến bất thường, đơn vị cần chủ động, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp thời cảnh báo, thông báo cho người dân. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân vùng hạ du.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu đơn vị vận hành tăng cường thông báo rộng rãi đến người dân trước khi thay đổi lưu lượng xả; kiểm tra, bảo đảm hệ thống loa cảnh báo hoạt động hiệu quả. Chính quyền các địa phương vùng hạ du cũng phải phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết.

Thủy điện Sông Ba Hạ điều tiết vào đợt mưa lớn đầu tháng 11.2026 ẢNH: CTV

Ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, đơn vị vận hành cần có biện pháp kiểm soát, cắm biển cảnh báo, hạn chế người dân ra vào khu vực nguy hiểm khi có mưa lũ; ưu tiên an toàn tính mạng người dân và công trình hơn lợi ích kinh tế.

Đại diện đơn vị vận hành thủy điện Sông Ba Hạ cho biết lúc 13 giờ ngày 28.11, nhà máy bắt đầu xả cửa đầu tiên với lưu lượng khoảng 78 m3/giây, dự kiến tăng lưu lượng khi cần thiết theo tình hình thực tế.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đơn vị quản lý đập theo dõi liên tục mưa, lưu lượng nước về hồ; tính toán kịch bản điều tiết theo mưa 200 - 400 mm và lũ trên báo động 3 sông Kỳ Lộ, Bàn Thạch; chủ động hạ mực nước, bảo đảm dung tích phòng lũ, góp phần giảm lũ hạ du, không xả đột biến, không xả vượt lưu lượng nước về hồ; không đánh đổi an toàn công trình, an toàn hạ du để tích trữ nước.