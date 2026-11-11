Thủy điện Sông Ba Hạ sắp xả tràn: Yêu cầu không xả lũ bất thường

Ngày 11.11, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk) đã có thông báo kế hoạch điều tiết qua tràn lần đầu đối với hồ chứa Sông Ba Hạ nhằm chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên lưu vực.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, những ngày tới, khu vực lưu vực sông Ba có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm giông. Lưu lượng nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ trong 24 giờ tới dự báo 1.200 m3/giây.

Cửa xả hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ ẢNH: HỮU TÚ

Dự kiến đến 7 giờ ngày 12.11, mực nước hồ chứa thủy điện Sông Ba Hạ đạt xấp xỉ 102 m. Công ty dự kiến kế hoạch mở cửa xả tràn lần đầu với lưu lượng 78 m3/giây, đồng thời duy trì lưu lượng chạy máy phát điện ở mức 400 m3/giây.

Trong các thời điểm tiếp theo, đơn vị sẽ căn cứ lưu lượng nước thực tế đổ về hồ để điều chỉnh lượng xả phù hợp. Tổng lưu lượng xả về hạ du dự kiến không vượt quá 1.200 m3/giây, nhằm duy trì mực nước hồ dao động quanh 102 m.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, theo dự báo từ sáng 10.11 đến hết đêm 11.11, khu vực phía đông tỉnh có mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa phổ biến được dự báo 150 - 250 mm, một số nơi có thể vượt 400 mm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ hồ chứa thủy điện, thủy lợi và đơn vị quản lý công trình theo dõi sát tình hình mưa lũ trên lưu vực; tổ chức vận hành, điều tiết hồ đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình và khu vực hạ du.

Đáng chú ý, hồ chứa thủy điện không được thực hiện việc xả lũ bất thường gây mất an toàn cho người dân phía hạ lưu.