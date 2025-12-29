Nhà tránh lũ mới mọc lên ở hạ lưu thủy điện sông Ba Hạ: Dấu ấn thần tốc của bộ đội

Chiều 28.12, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 tổ chức buổi lễ bàn giao nhà tránh lũ trong Chiến dịch Quang Trung cho người dân ở xã Sơn Hòa, Đắk Lắk (thuộc H.Sơn Hòa, Phú Yên cũ).

Trung đoàn Pháo binh 4, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 bàn giao 3 căn nhà tránh lũ mới cho người dân xã Sơn Hòa ẢNH: HỮU TÚ

Tại buổi lễ, thượng tá Đặng Thành Tuyên, Phó chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Pháo binh 4 trong quá trình thi công. Đồng thời khẳng định đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của người lính đối với người dân vùng khó khăn.

Người dân ký biên bản nhận bàn giao nhà mới ẢNH: HỮU TÚ

"Những căn nhà được xây dựng khang trang, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần "thần tốc, quyết thắng" của Chiến dịch Quang Trung. Việc hoàn thành và bàn giao những căn nhà đầu tiên có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo niềm tin, động lực cho chính quyền và người dân xã Sơn Hòa. Mở đầu cho chuỗi hoạt động tiếp theo trong hành trình giúp dân an cư, ổn định cuộc sống", thượng tá Đặng Thành Tuyên phát biểu.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ đã bám công trường, không ngại mưa gió, tăng cường ngày đêm để kịp bàn giao 3 căn nhà tránh lũ cho người dân xã Sơn Hòa trước thời hạn của Chiến dịch Quang Trung đề ra.

Bộ đội Quân đoàn 34 "thần tốc" xây dựng nhà cho người dân ẢNH: HỮU TÚ

Đứng trong căn nhà mới, ông Nguyễn Cả bày tỏ niềm vui khi được bộ đội bàn giao nhà trước thời hạn. Ông Cả cho hay, các cán bộ và chiến sĩ rất nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và làm việc rất trách nhiệm.

Người dân vui mừng khi được bộ đội bàn giao nhà tránh lũ chỉ trong vòng hơn 20 ngày khởi công xây dựng ẢNH: HỮU TÚ

"Chúng tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn các chú bộ đội. Chúng tôi không nghĩ căn nhà được hoàn xây dựng và hoàn thiện chỉ hơn 20 ngày. Dù sống gần thủy điện sông Ba Hạ nhưng chúng tôi cũng vơi bớt phần nào lo lắng khi có căn nhà mới khang trang, chắc chắn. Giờ nhà mới đã có, chúng tôi sẽ từng bước gây dựng lại kinh tế gia đình", ông Cả xúc động nói.

