Ngày 28.11, ông Nguyễn Văn Nhơn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết do tình hình mưa lớn xảy ra đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường ngập cục bộ.

Nhiều tuyến đường ở phường Tuy Hòa ngập cục bộ do mưa lớn ẢNH: CTV

Ghi nhận tại phường Tuy Hòa, tình hình mưa lớn đã khiến một số đoạn trên các tuyến đường như Trần Phú, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi… bị ngập cục bộ trong hơn 1 giờ. Nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực ngập lụt gặp khó khăn.

Ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, cho biết tối 27.11 đến sáng 28.11, trên địa bàn xã có mưa lớn. Địa phương đã chủ động các biện pháp di dời người dân đến nơi an toàn khi xảy ra tình trạng ngập lụt.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông trên cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong qua phía đông tỉnh Đắk Lắk ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua phía đông tỉnh, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (đoạn xã Ô Loan), mưa lớn khiến đất đá tràn xuống mép đường và rãnh thoát nước. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bố trí phương tiện, công nhân khơi thông dòng chảy, xử lý đất đá sạt trượt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk (tin phát lúc 13 giờ ngày 28.11), trong 18 giờ qua (từ 18 giờ ngày 27.11 đến 12 giờ ngày 28.11), nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Hòa Thịnh 219,6 mm, Tuy Hòa 210,2 mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới (tính từ thời điểm nói trên), một số nơi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến từ 50 - 120 mm, có nơi trên 170 mm; nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ ở một số khu vực; sạt lở đất trên sườn dốc có nền đất bở, yếu và khu vực ven sông.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.