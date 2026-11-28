Mưa lớn ở Nha Trang (Khánh Hòa) từ đêm 27.11 kéo dài đến sáng 28.11 khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ. Giờ cao điểm buổi trưa, nhiều người dân đi làm về, đi chợ phải chật vật qua những con đường ngập nước, nhiều người buộc phải quay đầu, vòng sang đường khác.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở phố biển Nha Trang ngập cục bộ ẢNH: BÁ DUY

Trên đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang), nước tràn khắp mặt đường, nhiều đoạn dâng lên vỉa hè, áp sát cửa nhà dân. Không ít xe chết máy giữa dòng nước, người điều khiển phải xuống dắt bộ vào lề. Ở khu vực chợ Bầu gần Tháp Bà Ponagar, nước lênh láng giữa các sạp hàng, nhiều tiểu thương khoác áo mưa lội nước trông hàng.

Khu vực trước chợ Bầu, đường 2 Tháng 4 (phường Bắc Nha Trang) ngập cục bộ sáng 28.11 ẢNH: BÁ DUY

Đường biển Phạm Văn Đồng gần khu vực Hòn Chồng (phường Bắc Nha Trang) cũng chìm trong nước. Nước từ mặt đường dồn về, đổ ào qua các cửa cống thoát xuống bãi biển. Một số đoạn ngập sâu đã được lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại.

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo tại điểm ngập, hạn chế phương tiện qua lại trên đường Phạm Văn Đồng ẢNH: BÁ DUY

Nước mưa tràn lên mặt đường chảy xuống biển Hòn Chồng, nước thoát không kịp còn trào lên từ nắp cống ẢNH: BÁ DUY

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho biết từ 18 giờ ngày 27.11 đến 6 giờ ngày 28.11, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm. Nhiều khu vực trong tỉnh có độ ẩm đất đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Từ sáng 28.11 đến đêm 29.11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và có giông. Tổng lượng mưa ở khu vực phía bắc tỉnh phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 180 mm. Khu vực phía nam tỉnh phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Ở phường Nha Trang, đường Nguyễn Trãi đoạn giao với đường Đề Pô cũng ngập cục bộ do mưa lớn ẢNH: BÁ DUY

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 32 xã, phường, cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1. Mưa lớn còn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị. Từ ngày 30.11, mưa ở Khánh Hòa có xu hướng giảm dần.