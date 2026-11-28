Sáng 28.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 32 xã, phường của tỉnh Khánh Hòa trong 6 giờ tới. Đơn vị này cũng dự báo mưa lớn sẽ kéo dài đến đêm 29.11. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và do mưa lớn đều ở cấp 1.

Từ 18 giờ ngày 27.11 đến 6 giờ ngày 28.11, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 30 - 60 mm. Riêng điểm đo Núi Tam Đầu (xã Suối Dầu) ghi nhận 106,2 mm. Nhiều nơi khác cũng có lượng mưa lớn như Ninh Tân 98,7 mm, Đập đầu mối hồ Cam Ranh 95,2 mm, Sơn Thái 94,5 mm.

Mô hình độ ẩm đất của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho thấy nhiều khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. Mưa có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều xã, phường.

Mưa lớn gây ngập cục bộ trên tuyến đường qua Cảng Nam Vân Phong (xã Đông Ninh Hòa) ẢNH: ĐÔNG NINH HÒA 24H

Đồng thời theo dự báo, từ sáng 28.11 đến đêm 29.11, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và có giông. Tổng lượng mưa ở khu vực phía bắc tỉnh phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 180 mm. Khu vực phía nam tỉnh phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị. Lốc, sét, gió mạnh trong cơn giông có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, gây thương vong cho người và vật nuôi.

Nhiều tuyến đèo nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Danh sách khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất gồm 32 xã, phường: Bắc Nha Trang, Bắc Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lâm, Cam An, Vạn Hưng, Ninh Hòa, Bắc Ninh Hòa, Tây Ninh Hòa, Hòa Trí, Đông Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Thọ, Diên Lạc, Suối Hiệp, Suối Dầu, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Bác Ái, Bác Ái Đông, Mỹ Sơn và Công Hải.

Khu vực Khánh Vĩnh có nhiều điểm nguy cơ trên các tuyến giao thông chính. Tại xã Nam Khánh Vĩnh, nguy cơ tập trung dọc QL27C đoạn giáp cầu Bến Lội - Liên Sang, đoạn Km27 - Km28+500 khu vực Đá Trắng và cầu bản Khẩu Cà Giang - Tà Mơ. Xã Khánh Vĩnh có tuyến đường Khánh Phú đi Khánh Thành, Hương lộ 62 gần Yang Bay và bờ sông Cái thôn Tây Nam. Ở xã Diên Thọ, đèo Đá Lửa, đèo Sải Me và khu vực mỏ đá Á Châu trên QL27C cũng nằm trong vùng cảnh báo.

Danh sách 32 xã, phường của tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ẢNH: Đài Khí tượng thủy văn KHÁNH HÒA



Tỉnh lộ 9 nối vào vùng Khánh Sơn có nhiều đoạn nguy hiểm, gồm đèo Khánh Sơn (xã Cam An), đoạn Dốc Há Mồm (xã Tây Khánh Sơn) và đoạn từ nhà cộng đồng Dốc Trầu lên đỉnh đèo (xã Đông Khánh Sơn). Các tuyến đường từ đỉnh đèo vào Ka Tơ, Suối Me, Hòn Gầm cũng nằm trong danh sách. Phía bắc tỉnh, xã Tây Ninh Hòa có nguy cơ tại đèo Phượng Hoàng và khu vực Thùng Cửa Sổ thôn Suối Mít.

Dọc cao tốc Vân Phong - Nha Trang, các điểm hạ lưu cống thoát nước tại xã Vạn Hưng và Nam Ninh Hòa được cảnh báo, cùng các mỏ khoáng sản phục vụ dự án tại Vạn Hưng. Ở phía nam tỉnh, xã Công Hải có nguy cơ trên tuyến ven biển từ thôn Bình Tiên đi thôn Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải); xã Mỹ Sơn có nguy cơ dọc hai bên sông, suối tại Tân Mỹ, Phú Thuận.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo lũ quét, sạt lở đất có thể uy hiếp tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, phá hủy công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho sản xuất.