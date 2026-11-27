Ngày 27.11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa thông báo điều chỉnh kế hoạch vận hành, điều tiết hồ Suối Dầu. Thời gian điều tiết bắt đầu từ 14 giờ ngày 27.11 và dự kiến kết thúc lúc 11 giờ ngày 1.12. Lưu lượng điều tiết nhỏ nhất là 10 m3/giây, lớn nhất 80 m3/giây.

Việc điều tiết hồ Suối Dầu nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt vùng hạ du. Đồng thời, hồ duy trì mực nước và tạo dung tích phòng lũ theo quy định.

Theo đó, lúc 5 giờ sáng 27.11, mực nước hồ Suối Dầu đạt cao trình 40,5 m. Lưu lượng nước về hồ dự kiến bình quân khoảng 60 - 80 m3/giây.

Hồ sẽ điều tiết với lưu lượng nhỏ trước rồi tăng dần. Lưu lượng lớn được điều tiết vào ban ngày, từ 7 giờ đến 17 giờ, sau đó giảm dần trong đêm, từ sau 17 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Nếu mưa trên lưu vực và lượng nước về hồ tăng so với dự kiến, công ty sẽ ra thông báo điều chỉnh lưu lượng phù hợp để đảm bảo an toàn công trình và hạn chế ngập lụt hạ du.

Hồ Suối Dầu ở Khánh Hòa điều tiết nước lớn nhất 80 m3/giây, cảnh báo có thể ngập cục bộ

ẢNH: BÁ DUY

Nước điều tiết từ hồ Suối Dầu, kết hợp với mưa ngoài lưu vực và triều cường, có thể làm mực nước dâng lên, gây ngập cục bộ tạm thời tại một số khu vực trũng thấp. Những nơi có nguy cơ gồm vùng ven sông Suối Dầu thuộc các xã Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh và vùng ven sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang, phường Bắc Nha Trang.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng ở hạ du hồ Suối Dầu, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đề nghị UBND các xã, phường và đơn vị liên quan kịp thời thông báo cho người dân để chủ động ứng phó.

Mưa lớn 600 mm, 6 tỉnh, thành miền Trung chịu ảnh hưởng

Trước đó, ngày 26.11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ sáng 27.11 đến sáng 30.11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có mưa rất to và giông. Lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm; riêng phía nam tỉnh phổ biến 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khánh Hòa dự báo lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm trong những ngày tới ẢNH: BÁ DUY

Mưa có nguy cơ đạt cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị và sạt lở đất ở khu vực đồi dốc, nền địa chất yếu. Lốc, sét, gió giật mạnh cũng có thể làm tốc mái nhà, gãy đổ cây cối, gây thương tích cho người và vật nuôi.

UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện vận hành điều tiết đúng quy trình đã được phê duyệt và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt lưu ý các hồ thủy lợi nhỏ, thủy điện nhỏ và hồ xung yếu. Các đơn vị phải bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý tình huống và thông báo kịp thời cho chính quyền, người dân vùng hạ du trước khi xả lũ.