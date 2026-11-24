Ngày 24.11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển và đợt mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra trên diện rộng vào cuối tháng 11 ở địa bàn tỉnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ nay đến ngày 26.11, trời phổ biến nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, lượng mưa dưới 10 mm. Từ ngày 27 - 30.11, khu vực tỉnh sẽ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa tập trung nhiều nhất vào ngày 28, 29.11, với lượng mưa phổ biến 50 - 80 mm/24 giờ, cục bộ trên 100 mm/24 giờ. Sang ngày 30.11, mưa giảm dần, chiều tối lượng mưa dưới 20 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị, sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khánh Hòa dự báo từ ngày 27 - 30.11, khu vực tỉnh có tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm ẢNH: BÁ DUY

Nguy cơ sạt lở trên các tuyến đèo là điều được tỉnh Khánh Hòa lưu ý nhiều nhất. Sở Xây dựng được giao chủ trì kiểm tra các điểm có nguy cơ sạt lở, khắc phục những đoạn đường hư hỏng, bổ sung biển báo, đèn cảnh báo. Đơn vị này cũng phải bố trí người canh gác tại các đèo nguy hiểm gồm đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C), đèo Ngoạn Mục (quốc lộ 27), tuyến tỉnh lộ 9 (Cam An - Khánh Sơn) và đèo Cù Hin trên đường Nguyễn Tất Thành.

Với các xã, phường ven biển và đặc khu Trường Sa, tỉnh yêu cầu phối hợp Bộ đội biên phòng tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi diễn biến gió mạnh trên biển. Các địa phương phải thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu cá, tàu vận tải và tàu du lịch để chủ động tránh thời tiết xấu, đồng thời duy trì liên lạc thông suốt.

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, thủy điện phải theo dõi chặt lượng mưa và lưu lượng nước về hồ, vận hành hồ chứa đúng quy trình đã được phê duyệt. Đặc biệt lưu ý các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi và những đập xung yếu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cập nhật liên tục tình hình mưa, cảnh báo sớm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trường hợp vượt quá khả năng xử lý của cấp xã, sở này phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp và khu đô thị ẢNH: BÁ DUY

Hệ thống thông tin cơ sở được yêu cầu tăng cường đưa tin về diễn biến thời tiết, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng tránh thiên tai. Các đơn vị phải tổ chức trực ban nghiêm túc và báo cáo định kỳ về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Cũng trong ngày 24.11, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa cho biết đã bắt đầu xả điều tiết hồ Suối Dầu từ 7 giờ, dự kiến kéo dài đến 11 giờ ngày 30.11. Lưu lượng xả 5 - 30 m3/giây, tăng dần từ thấp đến cao. Ban ngày hồ xả lớn, từ 17 giờ - 7 giờ sáng hôm sau thì giảm lưu lượng. Việc xả điều tiết nhằm bảo đảm an toàn công trình, hạn chế ngập hạ du và tạo dung tích phòng lũ.

Vùng trũng thấp ven sông Suối Dầu thuộc các xã Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh và ven sông Cái Nha Trang thuộc phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang có thể bị ngập cục bộ, nhất là khi gặp mưa lớn và triều cường.