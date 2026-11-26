Ngày 26.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thống nhất chủ trương lập quy hoạch chung đô thị Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2050. Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ địa giới hành chính xã Cà Ná.

UBND tỉnh giao UBND xã Cà Ná tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị Cà Ná. Đồ án phải tuân thủ, cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch tỉnh Khánh Hòa và quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đã được phê duyệt. Xã cũng phải rà soát, kế thừa, cập nhật các quy hoạch, dự án có liên quan. Sở Xây dựng hướng dẫn xã trong quá trình lập, đồng thời thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch.

Trước đó, UBND xã Cà Ná đã có tờ trình xin chủ trương lập mới quy hoạch chung đô thị Cà Ná, tỷ lệ 1/5.000.

Một góc cảng Cà Ná tại xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa ẢNH: BÁ DUY

Xã Cà Ná có diện tích tự nhiên khoảng 63,9 km2, dân số hiện nay khoảng 25.058 người. Dự kiến đến năm 2050, quy mô dân số đạt 100.000 người, gần gấp 4 lần hiện nay.

Theo Sở Xây dựng, bản điều chỉnh quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xếp Cà Ná vào nhóm khu vực hiện chưa là đô thị. Quy hoạch này định hướng đến năm 2030 hình thành đô thị Cà Ná loại III trong phạm vi xã Cà Ná.

Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 20.10 cũng xác định Cà Ná thuộc hệ thống đô thị của tỉnh và yêu cầu lập quy hoạch chung đô thị Cà Ná.

Cà Ná thuộc trường hợp đô thị mới

Đối chiếu quy định, Sở Xây dựng nhận định Cà Ná thuộc trường hợp đô thị mới, nên lập quy hoạch trên toàn bộ địa giới xã là phù hợp. Việc này cũng cần thiết để xác định cụ thể tổ chức không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, làm cơ sở quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Về phía địa phương, UBND xã Cà Ná cho rằng việc hình thành đơn vị hành chính mới sau sáp nhập đã làm thay đổi quy mô, cơ cấu dân số, hạ tầng, tiềm năng và hướng phát triển của xã. Vì vậy, xã cần một quy hoạch mới để sử dụng đất hiệu quả hơn, thu hút vốn đầu tư, đặc biệt là có cơ sở pháp lý để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn.

Xã Cà Ná đặt mục tiêu trở thành đô thị loại III vào năm 2030, xa hơn là trở thành phường. Xã cũng nhìn nhận đây là thách thức lớn, cần nguồn lực rất lớn để đầu tư. Do đó, quy hoạch phải xác định đầy đủ các nội dung để phân kỳ đầu tư hợp lý, từng bước nâng xã lên đô thị, lên phường.

Theo yêu cầu, quy hoạch chung đô thị Cà Ná phải bảo đảm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Quy hoạch cũng phải bảo vệ môi trường, di sản văn hóa, quốc phòng, an ninh, và kết nối đồng bộ hạ tầng với các khu vực lân cận. Ranh giới và diện tích cụ thể sẽ được rà soát, xác định khi lập nhiệm vụ và đồ án.