Ngày 26.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, mỗi sở (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế) chỉ duy trì một đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước. Các đơn vị còn lại phải tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên, trừ trường hợp hướng dẫn chuyên ngành cho phép duy trì mức tự chủ thấp hơn.

Việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng đầu mối và số người làm việc hưởng lương từ ngân sách.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ còn Trung tâm Khuyến nông (đổi tên từ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp) do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên. Đáng chú ý, 6 ban quản lý rừng sẽ chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên theo hình thức đặt hàng, tính trên diện tích quản lý. Các đơn vị này hiện ở mức tự chủ nhóm 3, nhóm 4, tức ngân sách vẫn bảo đảm phần lớn hoặc toàn bộ chi thường xuyên.

Khánh Hòa ban hành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, mỗi sở (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế) chỉ duy trì một đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước

ẢNH: BÁ DUY

Các đơn vị khác của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng hoạt động theo cơ chế tự chủ. Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa và Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa tự bảo đảm cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Ban Quản lý Vịnh Nha Trang, Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm Quản lý khai thác các công trình thủy sản là đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên.

Nhiều đơn vị thuộc sở sáp nhập, chuyển đổi

Sở Xây dựng giữ nguyên 5 đơn vị, nhưng Ban Quản lý hệ thống Nhà máy nước thải khu vực Nha Trang phải chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên, nếu không sẽ bị giải thể.

Sở Tư pháp giảm 3 đơn vị, chỉ còn Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh. Để thực hiện xã hội hóa, Phòng công chứng số 1 sẽ chuyển đổi hoặc giải thể, Phòng công chứng số 2 chuyển thành Văn phòng công chứng. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh đã có đề án giải thể.

Sở Khoa học và Công nghệ giảm 1 đơn vị, còn 2, khi sáp nhập Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ với Trung tâm Chuyển đổi số thành Trung tâm Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo tỉnh Khánh Hòa.

Một số cơ quan, đơn vị khác đề nghị giữ nguyên hiện trạng do đã được sắp xếp, kiện toàn trong năm 2025 hoặc không thuộc diện tiếp tục sắp xếp.

Bên cạnh việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tỉnh tiến hành thủ tục thành lập Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về công nghệ đại dương, theo nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ở cấp xã, mỗi xã, phường, đặc khu chỉ tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm, mang tên thống nhất là trung tâm dịch vụ, sự nghiệp công kèm tên địa phương.

Người dân làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Lĩnh vực y tế giảm 4 đơn vị, từ 105 còn 101, giữ nguyên 15 bệnh viện công lập cấp tỉnh và 64 trạm y tế cấp xã. Trung tâm y tế giảm từ 15 còn 12, đơn vị y tế dự phòng từ 8 còn 7. Các trung tâm y tế khu vực sẽ được tổ chức lại thành bệnh viện đa khoa khi bảo đảm điều kiện.

Sở Y tế đề xuất lộ trình tự chủ đến năm 2030 cho 37 đơn vị. Sau sắp xếp, kinh phí chi từ ngân sách cho lĩnh vực y tế dự kiến giảm gần 14,5 tỉ đồng.

Ngược lại, kinh phí ngân sách cho khối sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác dự kiến tăng hơn 12,6 tỉ đồng. Trong đó, riêng các hoạt động kinh tế tăng hơn 6,5 tỉ đồng, chủ yếu do tăng chi hoạt động của các trung tâm dịch vụ, sự nghiệp công cấp xã.