Ngày 26.11, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ban hành phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức bên trong cơ quan hành chính nhà nước. Trong đó, việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập làm số đầu mối (tính cả trường cao đẳng, đại học) giảm từ 732 còn 248, tương đương giảm 66,1%.

Việc sắp xếp theo hướng mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS, một trường THPT, nhưng vẫn duy trì nhiều địa điểm học tập để học sinh thuận lợi đi học.

Tiểu học, mầm non giảm hơn 70% đầu mối

Tiểu học giảm mạnh nhất, từ 268 còn 59 trường; mầm non giảm từ 216 còn 64 trường; THCS từ 146 còn 61 trường; liên cấp tiểu học - THCS từ 36 còn 12 trường; THPT từ 43 còn 37 trường. Sáu trường liên cấp THCS - THPT được giữ nguyên. Trung tâm GDTX và trung tâm khác giảm từ 6 còn 3, trường trung cấp trực thuộc Sở GD-ĐT từ 7 còn 4, trường cao đẳng, đại học từ 4 còn 2.

Khánh Hòa giảm 484 cơ sở giáo dục sau sắp xếp ẢNH: BÁ DUY

Mỗi cơ sở giáo dục sau sắp xếp là trường một cấp học hoặc trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn, gồm trường chính và các phân hiệu, điểm trường.

Tỉnh không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông, không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường THPT chuyên cũng không sắp xếp với trường phổ thông đại trà.

Trường phổ thông Hermann Gmeiner do Làng SOS Việt Nam bàn giao được sáp nhập vào Trường THPT Hoàng Văn Thụ, hệ tiểu học và THCS chuyển về UBND cấp xã.

Sáp nhập nhiều trường trung cấp, cao đẳng

Trung tâm GDTX Phan Rang, Trường trung cấp Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh và Trung tâm GDTX Cam Ranh được sáp nhập thành Trường trung học Du lịch - Kỹ thuật Cam Ranh. Trung tâm GDTX Ninh Hòa và Trường trung cấp nghề Ninh Hòa sáp nhập thành Trường trung cấp Kỹ thuật Vân Phong. Hai trường trung cấp nghề dân tộc nội trú Khánh Sơn và Khánh Vĩnh hợp thành Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Hòa.

Trường trung cấp nghề Vạn Ninh sẽ chuyển giao về Bộ Công an khi đủ điều kiện pháp lý. Trường trung cấp Kinh tế sáp nhập thành phân hiệu của ĐH Kinh tế TP.HCM. Trung tâm GDTX tỉnh chuyển đổi thành Trường trung học Kinh tế - Kỹ thuật Khánh Hòa.

Học sinh Khánh Hòa tại lễ khai giảng năm học 2026 - 2027 ẢNH: BÁ DUY

Ở bậc cao đẳng, Trường CĐ Y tế Khánh Hòa đã hợp nhất với Trường CĐ Y tế Ninh Thuận. Trường CĐ Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa sẽ sáp nhập với Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, đồng thời xin ý kiến Bộ GD-ĐT.

Riêng Trường ĐH Khánh Hòa sẽ được sắp xếp theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030, cùng với phương án sắp xếp của Bộ GD-ĐT.

Đáng chú ý, việc nâng mức độ tự chủ tài chính đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp dự kiến giúp giảm 216 tỉ đồng chi thường xuyên từ ngân sách tỉnh.