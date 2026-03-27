Khánh Hòa gỡ vướng mặt bằng dự án lớn ở Cà Ná

H ÀNG LOẠT DỰ ÁN "TẮC" TỪ MẶT BẰNG ĐẾN THỦ TỤC

Xã Cà Ná được đánh giá là khu vực có nhiều lợi thế phát triển kinh tế biển nhờ sở hữu bờ biển dài, vùng nước sâu, sạch và vị trí giao thoa của 3 trục giao thông huyết mạch gồm QL1, đường sắt Bắc - Nam và tuyến hàng hải quốc tế. Khu vực này còn kết nối trực tiếp cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cảng biển, logistics, năng lượng và du lịch.

Tuy nhiên, theo UBND xã Cà Ná, hàng loạt dự án quy mô lớn tại địa phương đang gặp nhiều vướng mắc, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý. Cụ thể, 3 dự án trọng điểm gồm: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná (KCN Cà Ná), dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná và dự án phong điện Việt Nam Power số 1 đều đang chậm tiến độ so với kế hoạch.

Một góc cảng biển tổng hợp Cà Ná đang được xây dựng ẢNH: H.L

Đối với dự án KCN Cà Ná (giai đoạn 1, diện tích khoảng 378 ha) do Công ty CP đầu tư hạ tầng KCN Trung Nam Cà Ná (thuộc Trung Nam Group) làm chủ đầu tư, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa được đưa vào danh mục thu hồi đất năm 2026. Đồng thời, dự án cũng không thuộc nhóm công trình cấp bách hoặc danh mục đầu tư công, dẫn đến thiếu cơ sở pháp lý để thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Không chỉ vướng thủ tục, dự án còn gặp trở ngại khi chồng lấn với hệ thống kênh cấp nước biển và trạm bơm của dự án Muối Quán Thẻ (triển khai từ năm 2000). Đây là công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước, phục vụ sản xuất muối trong khu vực nên việc di dời hoặc điều chỉnh cần có phương án phù hợp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất hiện hữu.

Theo đại diện Trung Nam Group, KCN Cà Ná đóng vai trò nền tảng, tạo động lực cho toàn bộ tổ hợp công nghiệp - cảng biển - năng lượng tại khu vực. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị địa phương sớm hoàn tất thủ tục pháp lý, trước mắt cho thuê và bàn giao khoảng 172,5 ha đất sạch để triển khai hạ tầng kỹ thuật.

Trong khi đó, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná (diện tích khoảng 265,7 ha; do liên danh Trung Nam - Sideros River làm chủ đầu tư) dù đã có trong danh mục thu hồi đất năm 2026 nhưng vẫn chưa thể triển khai do nhà đầu tư chưa ký hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án này dự kiến ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân, vì vậy tiến độ phụ thuộc lớn vào việc hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Với dự án phong điện Việt Nam Power số 1 (diện tích 10,5 ha; do Công ty TNHH điện gió GCL Palatial làm chủ đầu tư), khó khăn phát sinh do dự án nằm trên địa bàn 2 xã Thuận Nam và Cà Ná, gây lúng túng trong phối hợp giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông vào khu vực chưa được đầu tư, gây khó khăn cho việc vận chuyển thiết bị và thi công.

Q UYẾT LIỆT THÁO GỠ ĐỂ TRÁNH "TRỄ NHỊP" PHÁT TRIỂN

Trước những vướng mắc kéo dài, UBND xã Cà Ná kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa sớm tháo gỡ để đảm bảo tiến độ các dự án. Lãnh đạo địa phương đánh giá việc chậm triển khai sẽ tác động đến mục tiêu phát triển kinh tế khu vực phía nam và tăng trưởng chung của tỉnh.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đinh Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Cà Ná, cho biết địa phương định hướng phát triển từ một xã thuần nghề biển trở thành đô thị công nghiệp, dịch vụ biển hiện đại, trung tâm logistics và năng lượng sạch. Tuy nhiên, việc các dự án trọng điểm bị chậm tiến độ đang ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trưởng, nguồn thu ngân sách và cơ hội việc làm của người dân.

Tàu hàng qua cảng biển tổng hợp Cà Ná để bốc dỡ hàng hóa

"Việc 3 dự án trọng điểm bị nghẽn ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, thu ngân sách và việc làm của người dân. Địa phương mong các cấp có thẩm quyền sớm có giải pháp cụ thể để tháo gỡ, bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch, góp phần thực hiện nghị quyết của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2025 - 2030", ông Hòa nói.

Tại cuộc họp với các sở, ngành và địa phương liên quan, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng đã yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc. Theo đó, đối với dự án KCN Cà Ná, các sở, ngành, Ban quản lý khu kinh tế và KCN tỉnh được giao phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục. Riêng tuyến kênh cấp nước sẽ được xem xét xử lý bằng nguồn vốn đầu tư công nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa phát triển công nghiệp và duy trì sản xuất muối. Hạ tầng giao thông kết nối vào khu vực dự án cũng sẽ được triển khai để phục vụ thi công.

Khu vực biển Cà Ná nước sâu, kín gió và gần các trục giao thông nên thuận lợi phát triển cảng biển tổng hợp

Đối với dự án phong điện Việt Nam Power số 1, tỉnh Khánh Hòa cho phép doanh nghiệp tự thỏa thuận với người dân để mở đường tạm phục vụ vận chuyển thiết bị, sau đó hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Riêng dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná được xác định là dự án trọng điểm quốc gia, có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng; lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát quỹ đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.

Theo đánh giá, nếu được triển khai đúng tiến độ, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná có thể mang lại nguồn thu hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm, đồng thời tạo động lực phát triển cho công nghiệp, logistics và hạ tầng cảng biển tại khu vực.