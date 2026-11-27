Ngày 27.11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Công điện được ban hành để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó mưa lũ tại khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 27 - 30.11, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Mưa cường độ lớn, trên 100 mm trong 3 giờ, có thể gây ngập úng vùng trũng thấp, khu đô thị, lũ quét trên sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở sườn dốc.

Khu vực Nam Trung bộ - Tây nguyên có khả năng cao xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm ẢNH: BÁ DUY

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu huy động thiết bị bay không người lái (UAV) hỗ trợ địa phương khảo sát, sớm phát hiện các vết nứt, khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét để kịp thời cảnh báo, di dời dân. Lực lượng, phương tiện của hai đơn vị được bố trí sẵn tại các địa bàn có nguy cơ ngập sâu, chia cắt.

Tại các khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng, lực lượng xung kích phòng thủ dân sự rà soát, sơ tán người dân đến nơi an toàn, ưu tiên người già, trẻ em, người khuyết tật. Ngầm tràn, đường ngập sâu, sạt lở phải có người canh gác, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua, nhất là ở khu vực các xã Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Lâm Sơn.

Không tắm biển khi sóng lớn, học sinh có thể nghỉ học

Người dân, du khách không được tắm biển, bơi lội khi biển động, sóng lớn. Các địa phương ven biển phải cắm biển báo nguy hiểm, bố trí lực lượng kiểm soát bãi tắm. Ngành du lịch kiên quyết tạm dừng các hoạt động tham quan, vui chơi, tắm biển, tắm sông, suối tại khu vực có nguy cơ mất an toàn; các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đông người có thể bị tạm dừng, hoãn hoặc dời địa điểm.

Sở GD-ĐT căn cứ tình hình thực tế để quyết định hoặc hướng dẫn các trường cho học sinh nghỉ học khi cần thiết. Trường học ở nơi có nguy cơ ngập sâu, chia cắt phải có phương án kê cao tài sản, thiết bị.

Sáng 27.11, dù có bảng cấm bơi lội tại biển Nha Trang, một số du khách nước ngoài vẫn không tuân thủ ẢNH: BÁ DUY

Các hồ chứa đang có mực nước cao phải điều tiết hạ dần mực nước để tạo dung tích đón lũ, nhưng không được gây đột biến dòng chảy. Khi điều tiết, đơn vị quản lý hồ phải thông báo sớm về thời gian, lưu lượng và phạm vi ảnh hưởng cho chính quyền, người dân hạ du.

Sông phía bắc Khánh Hòa có thể lên lũ xấp xỉ báo động 2

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cảnh báo, từ chiều 27 đến ngày 29.11, trên các sông của tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ ở mức xấp xỉ báo động 1, riêng các sông phía bắc tỉnh xấp xỉ báo động 2.

Lúc 9 giờ sáng 27.11, mực nước các sông, suối trong tỉnh ít biến đổi. Trên sông Cái Nha Trang, mực nước tại Trạm thủy văn Đồng Trăng đạt 2,87 m, dưới báo động 1 là 5,13 m. Trên sông Dinh Ninh Hòa, tại Trạm thủy văn Ninh Hòa đạt 2,63 m, dưới báo động 1 là 1,57 m. Trên sông Cái Phan Rang, tại Trạm thủy văn Phan Rang đạt 0,22 m, dưới báo động 1 là 2,28 m.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh lưu ý người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp, ven sông và khu đô thị. Mưa lớn, có thể ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.