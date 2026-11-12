Cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk bị sạt lở nhiều điểm

Ngày 12.11, đại diện Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong) cho biết mưa lớn kéo dài đã khiến cao tốc xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Theo báo cáo nhanh của Khu Quản lý đường bộ III, khoảng 5 giờ 13 phút cùng ngày, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Chí Thạnh - Vân Phong, xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường.

Khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên cao tốc Bắc - Nam qua Đắk Lắk Ảnh: CTV

Cụ thể, tại Km1287+750 đến Km1287+850, khu vực cầu vượt Suối Đá (xã Ô Loan), đất từ taluy tràn xuống mặt đường với độ dày khoảng 30 cm.

Tại Km1288+170 đến Km1288+240, lượng đất sạt lở tràn xuống mặt đường dày từ 0,3 - 1,3 m. Trong đó, làn đường số 1 bị đất phủ dày khoảng 30 cm, khiến ô tô con không thể lưu thông.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở cao tốc, đơn vị liên quan đã tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo hướng bắc - nam ra quốc lộ 1. Đồng thời, sử dụng máy móc, thiết bị để thu dọn đất đá, khắc phục sạt lở.

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ III, đến thời điểm cập nhật, làn đường số 1 trên cao tốc Bắc - Nam đã được thông xe (theo hướng bắc - nam).