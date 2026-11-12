    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Mưa lớn kéo dài, khẩn trương di dời dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh ở Đắk Lắk

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Trước tình hình mưa lớn, chính quyền xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) phối hợp các lực lượng khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn, di dời tài sản đến nơi cao ráo, cho 1.656 học sinh nghỉ học.

    Ngày 12.11, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), cho biết địa phương đã cho 1.656 học sinh trên địa bàn xã nghỉ học do mưa lớn

    Mưa lớn kéo dài, khẩn trương di dời dân ở rốn lũ Hòa Thịnh- Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn

    ẢNH: CTV

    Ông Lành cho biết trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước lũ gây cô lập, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa một phụ nữ mang thai sắp sinh đến trung tâm y tế.

    Ông Lành thông tin thêm, tuyến đường DH75 đang bị chia cắt tại thôn Mỹ Hòa, Mỹ Xuân 1 do mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ. 

    Đáng chú ý, tại khu vực chợ Hòa Thịnh đang ghi nhận mực nước dâng khoảng 0,8 m . Tại các khu vực xung yếu, lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn. 

    Hiện nay, nhiều khu vực ở xã Hòa Thịnh đang ghi nhận mực nước lũ dâng cao, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông.

    Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk đã phát tin cảnh báo mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, lũ quét tại nhiều địa phương khu vực phía đông tỉnh này.

    Tin liên quan

    Lũ sông Kỳ Lộ vượt báo động 3, Đắk Lắk khẩn trương sơ tán 1.080 người dân

    Lũ sông Kỳ Lộ vượt báo động 3, Đắk Lắk khẩn trương sơ tán 1.080 người dân

    Lũ trên sông Kỳ Lộ vượt báo động 3, nhiều khu vực ở xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) ngập sâu. Chính quyền địa phương đang khẩn trương sơ tán 417 hộ dân với 1.080 người đến nơi an toàn.

    Khám phá thêm chủ đề

    mưa lớn di dời rốn lũ Hòa Thịnh Đắk Lắk mưa lớn ở Đắk Lắk Thời tiết Đắk Lắk Ngập lụt

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận