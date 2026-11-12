Mưa lớn kéo dài, khẩn trương di dời dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh ở Đắk Lắk

Ngày 12.11, ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), cho biết địa phương đã cho 1.656 học sinh trên địa bàn xã nghỉ học do mưa lớn.

Lực lượng chức năng xã Hòa Thịnh khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn ẢNH: CTV

Ông Lành cho biết trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước lũ gây cô lập, lực lượng chức năng đã kịp thời đưa một phụ nữ mang thai sắp sinh đến trung tâm y tế.

Ông Lành thông tin thêm, tuyến đường DH75 đang bị chia cắt tại thôn Mỹ Hòa, Mỹ Xuân 1 do mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ.

Đáng chú ý, tại khu vực chợ Hòa Thịnh đang ghi nhận mực nước dâng khoảng 0,8 m . Tại các khu vực xung yếu, lực lượng chức năng đang khẩn trương sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.

Hiện nay, nhiều khu vực ở xã Hòa Thịnh đang ghi nhận mực nước lũ dâng cao, gây chia cắt nhiều tuyến giao thông.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk đã phát tin cảnh báo mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt, lũ quét tại nhiều địa phương khu vực phía đông tỉnh này.