Lũ sông Kỳ Lộ vượt báo động 3, Đắk Lắk khẩn trương sơ tán 1.080 người dân

Tối 11.11, một lãnh đạo UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) cho biết địa phương đang khẩn trương sơ tán, di dời 417 hộ dân với 1.080 người thuộc 17 thôn ở các khu vực trũng thấp, ven sông có nguy cơ ngập lụt do mưa lũ.

Công tác di dời được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, dự kiến kéo dài đến đêm cùng ngày. Bên cạnh việc đưa người dân đến nơi an toàn, lực lượng chức năng còn hỗ trợ di chuyển vật dụng thiết yếu đến những khu vực cao ráo, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) di dời vật nuôi đến nơi an toàn để tránh lũ ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐỒNG XUÂN

Chiều 11.11, nước trên sông Cô và sông Kỳ Lộ dâng cao khiến một số tuyến đường ở xã Đồng Xuân bị ngập sâu. Tại các điểm ngập, lực lượng chức năng bố trí người túc trực, điều tiết giao thông, đặt biển cảnh báo và ngăn người dân qua lại những khu vực nguy hiểm.

Tại thôn Long Thạch, trước nguy cơ nước lũ tiếp tục đổ về, hàng chục hộ dân đã chủ động đưa gia súc, gia cầm và tài sản lên những vị trí cao hơn. Một số khu vực trong thôn ghi nhận mực nước dâng gần 1 m.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều tuyến đường ở xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại ẢNH: CTV

Lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục dâng cao

Lúc 19 giờ 15 ngày 11.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát tin lũ khẩn cấp trên sông Kỳ Lộ. Tại trạm Hà Bằng, mực nước đạt 9,74 m, cao hơn báo động 3 là 0,24 m. Tại trạm Xuân Quang, mực nước đạt 27,95 m, cao hơn báo động 1 là 0,95 m.

Trên sông Cô, mực nước tại trạm Đa Lộc đạt 26,8 m, cao hơn báo động 1 là 0,8 m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục lên, đạt đỉnh rồi giảm dần. Tuy nhiên, nguy cơ ngập lụt vẫn hiện hữu tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Phước và Tuy An Đông.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, khu vực có nền đất yếu, bở và ven các suối nhỏ thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Xuân Phước, Tuy An Tây, Tuy An Bắc, Tuy An Đông và Ô Loan.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất cần chủ động di chuyển đến nơi an toàn, không đi qua các khu vực nước chảy xiết.