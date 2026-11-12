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    Tài xế mắc kẹt trên xe, công an vượt lũ trong đêm đi giải cứu

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Khi di chuyển qua xã Đồng Xuân (Đắk Lắk), một tài xế bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ vì không biết bơi, lực lượng công an đã nhanh chóng giải cứu an toàn trong đêm.

    Ngày 12.11, Công an xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) cho biết đã kịp thời giải cứu tài xế mắc kẹt giữa dòng nước lũ trong đêm.

    Trước đó, tối 11.11, khi nhiều tuyến đường bị ngập sâu, chia cắt, Công an xã Đồng Xuân cùng các đơn vị ở cơ sở nỗ lực tiếp cận, hỗ trợ người dân gặp nguy hiểm.

    Tài xế mắc kẹt trên xe, công an vượt lũ trong đêm đi giải cứu - Ảnh 1.

    Lực lượng Công an xã Đồng Xuân (Đắk Lắk) kịp thời giải cứu tài xế mắc kẹt giữa dòng nước lũ

    ẢNH: CÔNG AN XÃ ĐỒNG XUÂN

    Thời điểm này, tài xế M.X.T (48 tuổi, ở phường Bình Kiến) điều khiển xe container di chuyển theo hướng Tuy An Bắc - Đồng Xuân. Khi đến khu vực Xóm Rượu, thôn Tân Hòa (xã Đồng Xuân) do nước lũ dâng cao, chảy xiết, ông T. không dám tiếp tục di chuyển, ông mắc kẹt trên xe vì không biết bơi, lo ngại nước sâu và dòng chảy nguy hiểm.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đồng Xuân phối hợp, khẩn trương tổ chức giải cứu. Do tuyến đường từ thôn đến hiện trường đã bị ngập, các lực lượng phải di chuyển bằng đường bộ dọc theo tuyến đường sắt để tiếp cận vị trí xe container đang mắc kẹt. 

    Vượt dòng nước lũ, các lực lượng đã tiếp cận và đưa ông T. vào bờ an toàn, rồi đưa ông về nhà văn hóa thôn để nghỉ ngơi, ổn định sức khỏe.

    Như Thanh Niên đã thông tin, tối 11.11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk phát tin lũ khẩn cấp trên sông Kỳ Lộ. Tại trạm Hà Bằng, mực nước đạt 9,74 m, cao hơn báo động 3 là 0,24 m. Tại trạm Xuân Quang, mực nước đạt 27,95 m, cao hơn báo động 1 là 0,95 m.

    Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Kỳ Lộ tiếp tục lên, đạt đỉnh rồi giảm dần. Tuy nhiên, nguy cơ ngập lụt vẫn hiện hữu tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Phước và Tuy An Đông.

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