Chủ tịch TP.Hải Phòng hứa gì khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI?

Theo Chủ tịch Hải Phòng Lê Ngọc Châu, đại biểu Quốc hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở đơn vị bầu cử cũng như cử tri cả nước. Vì vậy, nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn, ông cam kết nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu nhân dân.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng ẢNH: PHONG TUYẾT

Gắn bó chặt chẽ với cử tri

Một trong những nội dung được ông nhấn mạnh là duy trì mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và nhân dân, thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân; phản ánh trung thực, kịp thời đến Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng cũng khẳng định nếu trúng cử sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng tích cực tham gia công tác xây dựng pháp luật, đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết nhằm bảo đảm chính sách ban hành sát thực tiễn, có tính khả thi và xuất phát từ lợi ích chính đáng của cử tri.

Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ phản ánh những khó khăn, bất cập phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành tại địa phương; kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Hải Phòng tiếp tục phát triển.

Thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững

Trong chương trình hành động, ông Lê Ngọc Châu cũng cam kết sẽ kết hợp chặt chẽ vai trò đại biểu Quốc hội với trách nhiệm người đứng đầu chính quyền thành phố, cùng hệ thống chính trị tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững.

Trọng tâm là tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 226 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Hải Phòng; tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý.

Đồng thời, ông cho biết sẽ cùng các đại biểu Quốc hội kiến nghị hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thành phố phát huy tiềm năng, tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực, thúc đẩy phát triển.

Theo định hướng này, Hải Phòng phấn đấu trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm khu vực Đông Nam Á; tiên phong trong công nghiệp hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.