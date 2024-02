Chủ tịch TP.HCM: Bồi dưỡng thanh niên xuất ngũ vào làm việc nhà nước

TP.HCM đã trao 4.150 lệnh nhập ngũ

Sáng 22.2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM họp phiên thứ 2 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Chủ tịch Hội đồng.



Báo cáo công tác chuẩn bị giao quân năm 2024, thượng tá Cao Văn Phát, Phó tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết đến nay đã trao 4.150 lệnh nhập ngũ, trong đó có 3.956 lệnh chính thức và 194 lệnh dự phòng.

Đối với tuyển thanh niên tham gia công an nhân dân, Công an TP.HCM đã chuẩn bị, đảm bảo giao đủ 950 chỉ tiêu và dự phòng 45 trường hợp. Thực hiện chủ trương hỗ trợ kinh phí phẫu thuật mắt cho thanh niên nhập ngũ, công an các địa phương đã tổ chức phẫu thuật cho 209 trường hợp, chiếm 22% tổng chỉ tiêu nghĩa vụ công an.

Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, chất lượng tuyển quân năm nay cao hơn năm 2023 trên các tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ chuyên môn và số lượng đảng viên.

Thượng tá Cao Văn Phát cho biết thêm, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội như lập sổ tiết kiệm, tặng quà cho công dân trúng tuyển, hỗ trợ gia đình có công dân nhập ngũ khó khăn. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các quận thăm hỏi, tặng quà tết với tổng kinh phí hơn 25,3 tỉ đồng, bình quân mỗi công dân nhập ngũ nhận tiền và quà trị giá khoảng 6,4 triệu đồng.

Xây dựng đội ngũ chất lượng từ thanh niên xuất ngũ

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cho hay trong 950 thanh niên tham gia công an nhân dân, phần lớn là thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng đăng ký. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền thực hiện tốt, vận động nguồn tuyển đạt chất lượng cao. Trung tướng Lê Hồng Nam yêu cầu công an các địa phương chuẩn bị phương án, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối tại các điểm giao nhận quân và hội trại tòng quân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho rằng, cần có kế hoạch phát huy lực lượng thanh niên xuất ngũ vào làm việc khu vực công SỸ ĐÔNG





Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá, năm nay có những tín hiệu vui là nguồn tuyển quân có chất lượng cao. Tuy nhiên, các địa phương tuyệt đối không chủ quan mà phải làm tốt công tác hiệp đồng giữa các đơn vị trong các hoạt động hội trại tòng quân, giao nhận quân và sau khi giao quân.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, cần tính đầu vào và đầu ra cho thanh niên xuất ngũ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự ngay từ bây giờ để phát huy lực lượng này.

"Đây phải là lực lượng nòng cốt cơ sở, tham gia vào một số cơ quan, một số ngành. Bộ Tư lệnh TP.HCM cần tính toán, đề xuất Bộ Quốc phòng, quân khu về tỷ lệ tuyển quân có đầu vào trình độ đại học, sau 2 năm rèn luyện trong quân đội về thì phát huy lâu dài lực lượng này", ông Phan Văn Mãi nhận định và cho rằng nếu làm kiên trì, chăm chút thì sẽ có đội ngũ chất lượng từ thanh niên xuất ngũ.

Chủ tịch UBND TP.HCM phân tích, trong 4.900 thanh niên nhập ngũ năm 2024, chỉ cần lấy 5% là khoảng 200 người, làm trong 5 năm sẽ có 1.000 người. Lực lượng này đưa về 312 phường, xã, thị trấn thì mỗi địa phương cũng khoảng 2 - 3 người. "Nếu chuẩn bị kỹ, những thanh niên xuất ngũ này trở thành lãnh đạo địa phương cũng là chuyện rất tốt", Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói.