Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chỉ đạo 'nóng' sau vụ cháy làm 2 người tử vong

Ngày 6.8, UBND tỉnh Bình Phước cho biết vừa ký văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác an toàn lao động và PCCC trên địa bàn, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại Công ty TNHH Buffalo (sản xuất dầu điều, tại KP.Bàu Ké, TT.Tân Phú, H.Đồng Phú) vào ngày 5.8, làm 2 người tử vong và 1 người bị thương.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước biểu dương tinh thần, trách nhiệm của Công an tỉnh Bình Phước và các lực lượng chức năng có liên quan đã nhanh chóng, kịp thời chữa cháy và cứu nạn đối với vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Buffalo; không để đám cháy lan rộng, góp phần giảm thiệt hại, hậu quả, đảm bảo an toàn, tính mạng, sức khỏe của người dân.

Hiện trường vụ cháy khiến 2 người tử vong

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu UBND H.Đồng Phú, Công an tỉnh Bình Phước cùng các sở, ngành liên quan khẩn trương thăm hỏi chu đáo, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, nổ; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các quy định của pháp luật, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và an toàn PCCC tại nơi làm việc.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao hoạt động khi chưa đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC và để xảy ra các vụ cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng do thiếu lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm trong phạm vi quản lý của mình.

Bà Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chia buồn cùng gia đình nạn nhân

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa, khoảng 8 giờ 30 phút, ngày 5.8 xảy ra hỏa hoạn trong khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH LC Buffal, khiến ông Nguyễn Văn Tú (42 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài) và anh Nguyễn Văn Thùy (32 tuổi, ngụ H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) tử vong. Một nam công nhân ngạt khói là Trương Công Đại (31 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình), được đưa đi cấp cứu sau đó.



Trưa cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cùng lãnh đạo H.Đồng Phú, các ban, ngành đoàn thể cũng đã trực tiếp đến hiện trường và thăm hỏi, động viên và có những hỗ trợ ban đầu đến gia đình các công nhân tử vong do vụ cháy.



Cũng trong ngày 5.8, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước (thuộc UBND tỉnh Bình Phước), Công an tỉnh này cũng đã công bố danh sách 65 cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC và CNCH trên địa bàn. Trong đó có nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ, nội thất, chế biến hạt điều, ép dầu điều…