Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng: Không để người dân cảm thấy quyền lợi giảm đi sau sáp nhập

Tại kỳ họp thứ 24 vào ngày 23.6 vừa qua, HĐND TP.Đà Nẵng đã có thông báo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng sẽ nghỉ hưu trước tuổi 6 năm theo nguyện vọng.

Trước ngày chính thức nghỉ hưu (ngày 1.7), ông Lê Trung Chinh đã có những chia sẻ với PV Thanh Niên xung quanh những kết quả thành phố đạt được cũng như những kỳ vọng về một TP.Đà Nẵng mới sau sáp nhập.

Một nhiệm kỳ đầy cảm xúc của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng

* PV Thanh Niên: Thưa ông, nhìn lại một nhiệm kỳ công tác, điều gì khiến ông vui nhất?

Ông Lê Trung Chinh: Với cá nhân tôi, đây thật sự là một nhiệm kỳ đầy cảm xúc. Tôi đã được làm việc với một tập thể quyết liệt, trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành, đến sự ủng hộ của người dân. Đặc biệt, chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn mà trước đó chưa từng có là đại dịch Covid-19 và giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Có thể nói, để kinh tế phục hồi sớm và hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu là một sự nỗ lực không biết mệt mỏi của hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và mỗi người dân thành phố.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên ẢNH: HOÀNG SƠN

Điều đáng mừng nữa là an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân được nâng lên, nhất là đối với hộ nghèo, gia đình chính sách. Các chính sách an sinh được ban hành và thực hiện hiệu quả, trong đó có lĩnh vực nhà ở xã hội.

Ngoài ra, thành phố cũng đã chủ động tham mưu Trung ương ban hành nhiều cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc tồn tại lâu năm. Việc xử lý dứt điểm tạo điều kiện khơi thông nguồn lực cũng như tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Tôi cũng vui vì trong nhiệm kỳ, Đà Nẵng được Trung ương ban hành một số cơ chế vượt trội, tạo nền tảng phát triển trong tương lai.

Trong nhiệm kỳ qua, hạ tầng đô thị TP.Đà Nẵng ngày càng được nâng cao ẢNH: HOÀNG SƠN

* Ông vừa nhắc đến việc tháo gỡ những vướng mắc lâu năm. Có phải đây cũng là thử thách lớn nhất của ông?

- Đúng vậy. Đây là điều tôi luôn trăn trở, không chỉ cho bản thân mà còn vì cả đội ngũ cán bộ, công chức. Có 2 nhóm vấn đề, thứ nhất là những nội dung liên quan đến các kết luận thanh tra, kiểm tra vượt thẩm quyền địa phương, cần có sự chỉ đạo của Trung ương.

Thứ hai là những vấn đề thuộc thẩm quyền của thành phố nhưng liên quan đến các thủ tục pháp lý về đất đai, quy hoạch, đầu tư… được thực hiện chưa chặt chẽ trước đây. Khi tháo gỡ, đòi hỏi cán bộ phải dám nghĩ, dám làm vì mục tiêu phát triển chung của thành phố.

Trung tâm hành chính TP.Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Tôi luôn chia sẻ, động viên và sẵn sàng bảo vệ anh em trước cái đúng, cái phù hợp với thực tiễn để họ yên tâm làm việc. Và thực tế cho thấy, tư duy, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đã thay đổi rõ rệt, đại đa số đã chủ động hơn, quyết liệt hơn và không có dấu hiệu vụ lợi cá nhân. Đó là điều khiến tôi yên tâm.

* Ông từng nói rằng có lúc mình "nổi nóng" trước một số nội dung tham mưu. Câu chuyện cụ thể thế nào, thưa ông?

- Đúng là có những lúc áp lực công việc lớn, yêu cầu cao về tiến độ và hiệu quả nên mình không tránh khỏi bức xúc. Nhiều vấn đề pháp lý có cách hiểu khác nhau, giữa các sở ngành cũng có quan điểm chưa thống nhất. Những lúc ấy, phải ngồi lại, bàn rất kỹ.

Áp lực công việc đôi khi cũng làm tôi "nổi nóng" nhưng cũng là vì việc chung, vì vấn đề cần phải được giải quyết cho mục tiêu phát triển. Tôi luôn nhấn mạnh: không có chỗ cho lợi ích cá nhân trong các chủ trương, giải pháp tháo gỡ. Doanh nghiệp nào cũng phải được đối xử công bằng, khách quan, minh bạch. Đó là nguyên tắc mà tôi kiên quyết giữ.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chính thức nghỉ hưu từ ngày 1.7 (thứ hai từ trái sang) ẢNH: HOÀNG SƠN

TP.Đà Nẵng mới nên ưu tiên nguồn lực thế nào?

* Khi Đà Nẵng và Quảng Nam sáp nhập thành TP.Đà Nẵng mới, liệu có rào cản nào về tăng trưởng không, thưa ông?

- 6 tháng đầu năm 2025, Đà Nẵng và Quảng Nam đã duy trì được tốc độ phát triển khá. Tuy nhiên, để giữ và duy trì tốc độ tăng trưởng trên 2 con số đòi hỏi cần có sự phối hợp thật sự hiệu quả.

Khi sáp nhập chắc chắn sẽ có một vài khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về nơi làm việc, môi trường sống, chuyện học hành của con cái… đều bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, khi sáp nhập, sẽ có sự thay đổi nhiều mặt, từ công tác điều hành, chính sách, quy hoạch đến cơ chế tài chính nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất.

Đường nối cảng Liên Chiểu đang được xây dựng ẢNH: HOÀNG SƠN

Đà Nẵng và Quảng Nam vốn là "một nhà", có chung truyền thống, gắn bó, nghĩa tình…, tôi tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua giai đoạn đầu thử thách để cùng hướng đến mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn.

* Đâu sẽ là thách thức lớn nhất mà TP.Đà Nẵng trong vai trò là một "thành phố mới" phải đối mặt trong thời gian tới?

- Những thành quả của nhiệm kỳ vừa qua đã tạo ra nền tảng quan trọng để Đà Nẵng phát triển. Tuy nhiên, khi bước sang giai đoạn mới, đặc biệt là sau sáp nhập chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, nhất là tại khu vực phía Tây của thành phố mới. Đây là vùng có điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn; mật độ dân cư thấp, nguồn lực đầu tư... còn hạn chế.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng vừa được thành lập, kỳ vọng giúp kinh tế Đà Nẵng phát triển bứt tốc ẢNH: HOÀNG SƠN

Vì vậy, điều quan trọng là phải triển khai đồng bộ các chủ trương của thành phố, đảm bảo áp dụng hiệu quả vào địa bàn mới. Tất nhiên, đây là quá trình đòi hỏi thời gian, không thể làm ngay trong một sớm một chiều.

Hay như các nội dung liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội... Tất cả đều là chiến lược dài hơi. Trong ngắn hạn, cần ưu tiên những việc cấp thiết như đầu tư hệ thống y tế, bảo đảm cung ứng các dịch vụ công cơ bản cho người dân.

Công cuộc chuyển đổi số TP.Đà Nẵng dưới thời ông Lê Trung Chinh làm Chủ tịch UBND đạt được nhiều thành tựu ẢNH: HOÀNG SƠN

Đồng thời, cần tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, trường học, thiết chế văn hóa ở khu vực phía Tây và các vùng nông thôn mới để rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các khu vực trong thành phố. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần quan tâm hình thành các khu đô thị vệ tinh, được kết nối hợp lý với khu vực trung tâm, từ đó tạo động lực lan tỏa và phát triển bền vững hơn.

Kỳ vọng vào sự phát triển của một Đà Nẵng mới

* Ông vừa đề cập đến sự cần thiết phải thống nhất chính sách giữa Đà Nẵng và Quảng Nam sau sáp nhập, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội. Theo ông, làm sao để quá trình này hiệu quả, tạo sự đồng thuận và niềm tin của người dân, nhất là khi họ rất tự hào về một Đà Nẵng an sinh, đáng sống?

TP.Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất vào tháng 3 vừa qua ẢNH: HOÀNG SƠN

- Quan điểm của Ban Chỉ đạo là phải nhìn thẳng vào thực tế: hiện nay giữa Đà Nẵng và Quảng Nam vẫn còn nhiều chính sách khác nhau. Vì vậy, định hướng tới đây là xây dựng một hệ thống chính sách chung, chọn lọc những điểm ưu việt từ cả 2 bên. Không để người dân cảm thấy rằng, khi sáp nhập rồi thì quyền lợi của họ lại bị giảm đi, nhất là những chính sách an sinh.

Tuy nhiên, đây cũng là một bài toán lớn về nguồn lực tài chính. Muốn đảm bảo an sinh lâu dài, bắt buộc phải đầu tư đúng chỗ vào các lĩnh vực, công trình tạo được lan tỏa về KT-XH. Chỉ khi có nền tảng phát triển đủ mạnh thì mới có thể duy trì hệ thống an sinh ổn định, công bằng và bền vững cho người dân.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên ẢNH: NGUYÊN THỌ

* Trước khi rời nhiệm sở vào ngày 1.7, ông có điều gì muốn nhắn gửi đến các cộng sự đã đồng hành suốt nhiệm kỳ?

- Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể cán bộ, công chức - những người đã kề vai sát cánh cùng tôi trong suốt nhiệm kỳ. Tôi mong mọi người tiếp tục giữ vững tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và sáng tạo, nhất là khi thành phố bước vào giai đoạn mới với nhiều thử thách và kỳ vọng lớn hơn.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nghỉ hưu trước tuổi 6 năm ẢNH: HOÀNG SƠN

Tôi nghĩ rằng, với bất kỳ một cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân thành phố đều luôn có khát vọng đưa Đà Nẵng phát triển cao và xa hơn nữa. Và với khát vọng đó, tôi tin rằng tập thể lãnh đạo thành phố và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và đổi mới để đưa Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, tiệm cận với kỳ vọng quốc gia và quốc tế.

* Xin cảm ơn ông!