Thời sự

Chủ tịch UBND TP.HCM ấn tượng về chuyển đổi số của ngành thi hành án

Phan Thương
Phan Thương
10/01/2026 12:21 GMT+7

Trong năm 2025, thi hành án dân sự TP.HCM triển khai thành công phần mềm thanh toán tiền trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, khi chỉ một lệnh duy nhất, thanh toán hơn 9.000 tỉ đồng cho hơn 43.000 đương sự.

Sáng 10.1, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, và thi hành án hành chính năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.HCM ấn tượng về chuyển đổi số của ngành thi hành án- Ảnh 1.

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN ANH

Tại hội nghị, THADS TP.HCM thông tin, năm 2025, tổng số việc phải giải quyết là 179.995 việc (chiếm 17% so với toàn quốc), tăng 20.202 việc so với năm 2024; về tiền, tổng số giải quyết hơn 278.301 tỉ đồng (chiếm 40,6% toàn quốc), tăng gần 100.000 tỉ đồng so với năm 2024.

Tuy nhiên, trong số có điều kiện thi hành, THADS TP.HCM đã thi hành vượt chỉ tiêu số liệu do Quốc hội giao.

Cạnh đó, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại THADS TP.HCM tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ rệt trong toàn ngành THADS.

Đặc biệt, việc triển khai thành công phần mềm thanh toán tiền trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm được xem là bước đột phá quan trọng, khi chỉ với một lệnh duy nhất, hệ thống đã hỗ trợ thanh toán thành công cho hơn 43.000 đương sự với tổng số tiền hơn 9.000 tỉ đồng; kết nối thành công phần mềm Thông báo THADS qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an, và thực hiện thành công hơn 2.049 lượt gửi thông báo; triển khai sử dụng biên lai điện tử thay thế hoàn toàn biên lai giấy…

Chủ tịch UBND TP.HCM ấn tượng về chuyển đổi số của ngành thi hành án- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM

ẢNH: NGUYỄN ANH

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ rất ấn tượng với việc chuyển đổi số, ứng dụng CNTT của ngành thi hành án.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết về số vụ THADS TP.HCM không lớn, chiếm 17% so với toàn quốc, nhưng số tiền thi hành án rất lớn, chiếm 40,6% toàn quốc.

Hai thành tích nổi bật trên cho thấy sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tư pháp, của lãnh đạo, quyết tâm của lãnh đạo, tập thể cán bộ THADS TP.HCM.

Bên cạnh đó cũng tồn tại một số hạn chế như việc thi hành án hành chính. Ông Được cho biết đã giao cho Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Bảy và đề nghị THADS TP.HCM chủ động phối hợp, tham mưu cho UBND TP thực hiện.

Theo báo cáo của THADS TP.HCM, trong năm 2025, tổng số bản án, quyết định có nội dung theo dõi thi hành án hành chính là 420 bản án. Đã thi hành xong 129 bản án, số còn lại tiếp tục được đôn đốc, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật.

Thi hành án nhanh hơn, để người dân hài lòng hơn

Chỉ đạo hội nghị, ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đánh giá vừa qua ngành THADS đã có bước đột phá khi tổ chức thi hành án dân sự ở địa phương còn 1 cấp.

Chủ tịch UBND TP.HCM ấn tượng về chuyển đổi số của ngành thi hành án- Ảnh 3.

Ông Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

ẢNH: NGUYỄN ANH

Trên địa bàn TP.HCM, thực hiện hợp nhất 3 cơ quan thi hành án địa phương là Bình Dương cũ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, TP.HCM, với khối lượng việc rất lớn. Lãnh đạo Bộ Tư pháp đánh giá cao kết quả, nỗ lực của THADS TP.HCM vừa hoàn thành nhiệm vụ, giải quyết các vụ án lớn, vừa thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy...

Ông Khôi đề nghị THADS TP.HCM tiếp tục kế thừa kết quả mà THADS thành phố đã đạt được và nỗ lực hơn nữa trong năm 2026; làm sao để việc thi hành án nhanh hơn, người dân, doanh nghiệp hài lòng hơn; kiểm tra, giám sát để không xảy ra vi phạm, lạm quyền.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết đối với án hành chính trên địa bàn TP.HCM còn nhiều bản án chưa được thi hành, trong đó trên 200 bản án hành chính mà đối tượng thi hành án là UBND, lãnh đạo UBND cấp xã (UBND cấp xã kế thừa sau khi sáp nhập) chưa được thi hành, là thách thức rất lớn, cần sự chỉ đạo của các cấp.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng THADS TP.HCM, khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM và Thứ trưởng Mai Lương Khôi. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Hòa mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các sở, ban, ngành; cơ quan T.Ư đối với cơ quan thi hành án để ngành thi hành án TP.HCM tiếp tục đạt được thành tích về nhiệm vụ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Tư pháp cũng trao bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân.


