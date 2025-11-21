Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao cờ xuất quân cho VĐV dự SEA Games 33

Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía nam – TP.HCM dự SEA Games 33 diễn ra vào sáng 21.11. Buổi lễ có sự hiện diện của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM Phạm Huy Bình, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân, Phó cục trưởng Cục TDTT Việt Nam Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Phạm Thanh Tú cùng đông đảo các HLV, VĐV tham dự đại hội thể thao khu vực năm 2025.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao cờ xuất quân cho đại diện lực lượng VĐV khu vực phía nam - TP.HCM dự SEA Games 33 ở Thái Lan ẢNH: THIỆN ĐỨC

SEA Games 33 sẽ cạnh tranh khốc liệt hơn

Phát biểu tại lễ xuất quân, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết: "SEA Games 33 được tổ chức tại Bangkok, Chonburi và Songkhla với 55 môn thể thao. Số nội dung giảm còn 274 khiến sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Dự kiến, hơn 12.500 VĐV tham dự - một kỳ đại hội có quy mô lớn bậc nhất trong lịch sử. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu nằm trong tốp 3 toàn đoàn. Mục tiêu của TP.HCM được lồng ghép vào mục tiêu chung của khu vực phía nam: quyết tâm tiếp tục là địa bàn đóng góp nhiều HCV nhất, tạo động lực và truyền cảm hứng để các địa phương cùng nhau chinh phục thành tích cao hơn.

Năm nay, TP.HCM tiếp tục đóng góp 59 HLV và 258 VĐV, tham gia 37/45 môn mà đoàn Việt Nam đăng ký. Các tỉnh thành phía nam như Đồng Nai, Tây Ninh, Cần Thơ... cũng góp phần quan trọng, tạo nên một lực lượng đoàn kết, mạnh mẽ, không chỉ đại diện cho một địa phương, mà đại diện cho toàn bộ khu vực phía nam - vùng đất nghĩa tình, kiên cường và luôn tràn đầy khát vọng vươn lên. Mỗi VĐV bước ra sàn đấu không chỉ mang lá cờ đỏ sao vàng, mà còn mang theo sự kỳ vọng của triệu trái tim Việt Nam; mang theo niềm hy vọng của bà con các tỉnh phía nam, mang theo tinh thần bất khuất, nghĩa khí và giàu khát vọng vươn lên của vùng đất thành đồng Tổ quốc. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng: với sự chuẩn bị nghiêm túc, sự chỉ đạo quyết liệt của ngành, sự đồng hành của các địa phương, và quan trọng nhất - với bản lĩnh, ý chí và sự cháy hết mình của các VĐV, đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía nam sẽ đạt thành tích cao, thi đấu đẹp, cống hiến và tự tin tỏa sáng tại SEA Games 33".

Đại diện UBND TP.HCM, Phó chủ tịch Trần Thị Diệu Thúy tặng 300 triệu đồng cho Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia ẢNH: THIỆN ĐỨC

Các đội tuyển thể thao khu vực phía nam - TP.HCM giữ vai trò nòng cốt

Phó cục trưởng Cục TDTT Nguyễn Hồng Minh cho biết, thời gian qua các đội tuyển thể thao quốc gia đã tập trung cao độ cho công tác huấn luyện, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, nâng cao thể lực, trau dồi chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế để phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao tại SEA Games 33. Trong bức tranh chung đó, các đội tuyển thể thao tập huấn tại TP.HCM tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đóng góp lực lượng VĐV và HLV đông đảo, giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao cho nhiều đội tuyển quốc gia.

"Nhiều tuyển thủ của TP.HCM đang giữ vị trí trụ cột ở các môn mũi nhọn như điền kinh, bơi lội, TDDC, đấu kiếm, taekwondo, karate, cử tạ… Đồng thời, lực lượng trẻ kế cận được đào tạo bài bản của TP.HCM hứa hẹn là nguồn đóng góp quan trọng cho mục tiêu huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Bên cạnh đó, TP.HCM là địa phương tiên phong trong việc áp dụng khoa học thể thao, y sinh học và công nghệ đào tạo hiện đại; xây dựng hệ thống huấn luyện bài bản, chuyên nghiệp. Sự chuẩn bị toàn diện của lực lượng thể thao tập huấn tại TP.HCM sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu chung, giúp đoàn thể thao Việt Nam khẳng định vị thế tại SEA Games lần này", ông Minh nhấn mạnh.

Các VĐV và lãnh đạo dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở phường Sài Gòn (TP.HCM) sáng 21.11 ẢNH: THIỆN ĐỨC

Đại diện các VĐV đoàn thể thao Việt Nam khu vực phía nam tuyên thệ nỗ lực thi đấu, giành thành tích tốt tại SEA Games 33 ẢNH: THIỆN ĐỨC

Cục TDTT Việt Nam mong muốn mỗi HLV, VĐV cần thể hiện bản lĩnh, sự chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết và quyết tâm chinh phục thành tích. Các đội tuyển tập huấn tại TP.HCM - lực lượng nòng cốt ở nhiều môn cần tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt, làm điểm tựa thành tích cho đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Tại SEA Games 33, thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 90-100 HCV và giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu khu vực. Các VĐV TP.HCM được kỳ vọng đóng góp một phần quan trọng trong tổng số huy chương mục tiêu này, đặc biệt ở những nội dung thế mạnh. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của các đội tuyển thể thao, các VĐV TP.HCM đối với thành tích chung của thể thao Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đội tuyển thể thao, đặc biệt là lực lượng từ TP.HCM, cần làm gương trong thực hiện các quy định của ban tổ chức và luật thi đấu, nhất là quy định về phòng, chống doping, nhằm bảo vệ sự trong sạch, danh dự và uy tín của thể thao Việt Nam; đồng thời cần thể hiện tinh thần thể thao cao thượng, phong cách ứng xử văn minh và chuyên nghiệp, xứng đáng là đại sứ hình ảnh của đất nước trước bạn bè quốc tế.