Chủ tịch xã nói về việc huy động giáo viên đi phát cỏ, chăm vườn hoa

Chiều 3.11, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến (Nghệ An), cho biết đã làm việc với Trường THCS Châu Tiến và báo cáo sự việc với Sở GD-ĐT Nghệ An sau khi Báo Thanh Niên phản ánh việc giáo viên bị huy động đi phát dọn cỏ, chăm sóc vườn hoa để chuẩn bị cho các hoạt động của địa phương.

Theo ông Hùng, năm 2021, Trường THCS Châu Tiến đăng ký thực hiện công trình vườn hoa tại khu di tích Hang Bua. Từ đó đến nay, nhà trường vẫn đảm nhận việc chăm sóc khu vườn hoa này.

Vừa qua, để chuẩn bị tổ chức Liên hoan văn nghệ, giải thể thao các dân tộc thiểu số và chợ phiên Mường Chiêng Ngam xã Châu Tiến, dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 8.11, UBND xã đã xây dựng kế hoạch huy động các thôn, bản, cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể tham gia vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan khu vực danh lam thắng cảnh.

Các giáo viên phát dọn cỏ và chăm sóc cây cảnh tại hang Bua chiều 30.10 ẢNH: GV

Trong kế hoạch, Trường THCS Châu Tiến bố trí toàn bộ giáo viên dành ngày nghỉ để chăm sóc, cắt tỉa vườn hoa do nhà trường xây dựng tại Hang Bua và đền Chiêng Ngam.

Ông Hùng cho rằng xã không điều động giáo viên trong giờ làm việc, cũng không yêu cầu giáo viên bỏ nhiệm vụ chuyên môn để tham gia phát dọn cỏ.

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, sáng 3.11, Chủ tịch UBND xã đã làm việc với nhà trường và đề nghị bàn giao lại công trình vườn hoa cho UBND xã quản lý, chăm sóc, nhằm tránh những cách hiểu khác nhau và phát sinh ý kiến trái chiều.

Trước đó, phản ánh với phóng viên, một số giáo viên cho biết, việc chăm sóc, chỉnh trang vườn hoa tại khu di tích là việc làm có ý nghĩa và họ sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên, điều khiến nhiều giáo viên không đồng tình là tình trạng huy động giáo viên tham gia các hoạt động ngoài ngành có dấu hiệu bị lạm dụng trong thời gian qua. Điều này không đúng với Quyết định 2758 ban hành ngày 18.9.2026 của Bộ GD-ĐT.

Ông Hùng cho biết thêm, lãnh đạo xã sẽ tổ chức gặp mặt giáo viên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng. Địa phương cũng sẽ thay đổi phương thức phối hợp, bảo đảm việc giáo viên tham gia các hoạt động cộng đồng được thực hiện trên tinh thần tự nguyện.