Nghệ An: Giáo viên phản ứng vì bị điều động phát cỏ, chăm cây cảnh

Ngày 2.11, phản ánh đến Báo Thanh Niên, một số giáo viên Trường THCS Châu Tiến, Nghệ An cho biết, sau tiết học thứ 3 trong buổi chiều cùng ngày, 31 cán bộ, giáo viên của trường được điều động đến phát dọn cỏ, tỉa cây cảnh tại khu vực di tích danh thắng Hang Bua (xã Châu Tiến).

"Những năm trước, chúng tôi đã nhiều lần bị điều động đi phát dọn cỏ ở các khu vực này. Mới đây, chiều 30.10, giáo viên cũng đã phải đi làm công việc tương tự. Tuy nhiên, việc phát dọn chưa đạt yêu cầu nên nhà trường tiếp tục điều động vào chiều 2.11. Chúng tôi không đồng tình với việc huy động này vì trái với quy định mới của Bộ GD-ĐT", một giáo viên cho hay.

Giáo viên phát dọn cỏ tại khu danh thắng Hang Bua ngày 30.10 ẢNH: GV

Bà Hồ Thị Dung, Hiệu trưởng Trường THCS Châu Tiến, xác nhận nhà trường đã phân công giáo viên của điểm trường chính và phân hiệu tham gia phát dọn cỏ, chăm sóc cây cảnh tại đền Chiêng Ngam và di tích Hang Bua nhằm phục vụ Liên hoan văn nghệ, Giải thể thao các dân tộc thiểu số và Chợ phiên "Mường Chiêng Ngam" xã Châu Tiến, diễn ra từ ngày 6 - 8.11.2026.

Theo bà Dung, ngày 29.10, UBND xã Châu Tiến có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc và trường học trên địa bàn về việc phân công nhiệm vụ phục vụ sự kiện. Trong đó, Trường THCS Châu Tiến được giao vệ sinh, chăm sóc vườn hoa trong khuôn viên đền Chiêng Ngam và khu vực di tích danh thắng Hang Bua.

Sau khi nhận văn bản, nhà trường đã trao đổi với UBND xã về quy định mới của Bộ GD-ĐT liên quan đến việc huy động giáo viên tham gia các hoạt động ngoài ngành. Tuy nhiên, theo bà Dung, Phó chủ tịch UBND xã phụ trách văn xã vẫn mong muốn nhà trường hỗ trợ. Do khó từ chối, nhà trường đã nhận nhiệm vụ và triển khai phân công đến giáo viên.

Trường THCS Châu Tiến hiện có 59 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo hiệu trưởng, tất cả đều được huy động tham gia, trừ những trường hợp có lý do cá nhân.

Trong lịch phân công, có 29 giáo viên được điều động đến khu vực Hang Bua để phát dọn cỏ, tỉa cây. Nhà trường yêu cầu giáo viên nam mang theo dao, rựa, máy phát cỏ hoặc kéo cắt tỉa hoa; giáo viên nữ mang cuốc, vét để phát cỏ, vun gốc hoa. Tất cả phải chuẩn bị dụng cụ, đồ bảo hộ lao động để phục vụ công việc và điểm danh.

Theo Quyết định 2758 ban hành ngày 18.9.2026 của Bộ GD-ĐT, UBND cấp xã có trách nhiệm chấn chỉnh việc huy động, điều động nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục tham gia các hoạt động, phong trào, sự kiện ngoài ngành không đúng chức năng, nhiệm vụ.

Ông Trần Việt Đức, Phó chủ tịch UBND xã Châu Tiến, cho biết khu vực được giao chăm sóc là nơi trước đây nhà trường đã từng trồng các bồn hoa, cây cảnh nên dịp này xã đề nghị tiếp tục chăm sóc, thực hiện ngoài giờ lên lớp.

Theo ông Đức, hoạt động này gắn với giáo dục truyền thống cho học sinh, nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn văn hóa dân tộc và các di tích, danh thắng trên địa bàn.