Bố trí hiệu trưởng làm giáo viên sau sắp xếp, phường tổ chức kiểm điểm

Ngày 31.10, UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) cho biết đã tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến những thiếu sót trong việc bố trí 5 hiệu trưởng làm giáo viên.

Đồng thời, phường đã rà soát, làm việc với 3 hiệu trưởng trước sắp xếp chưa được bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường mới để xem xét phương án nhân sự theo kiến nghị của Sở GD-ĐT.



Cụ thể, qua làm việc, bà C.T.H.N, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung và bà N.T.T.H, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, tiếp tục công tác giảng dạy đến khi nghỉ hưu. Theo UBND phường, nguyện vọng này nhằm bảo đảm hoạt động của nhà trường và việc bố trí các phó hiệu trưởng đương nhiệm.

Đối với bà M.H.T.Q, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, có nguyện vọng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Đồng sau sắp xếp. UBND phường cho biết sẽ tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo, thực hiện công tác bổ nhiệm đối với trường hợp này theo quy định.

Liên quan đến việc kiểm điểm trách nhiệm, ngày 29.10, UBND phường và Phòng Văn hóa - Xã hội phường đã tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.





UBND phường Quy Nhơn Nam đã tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ bố trí 5 hiệu trưởng làm giáo viên ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, UBND phường cho biết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực giáo dục tại địa phương.

Trước đó, trong quá trình sắp xếp trường lớp, UBND phường Quy Nhơn Nam đã xây dựng đề án, phương án nhân sự, rà soát và ban hành quyết định bố trí, bổ nhiệm viên chức tại 6 cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp từ 13 cơ sở còn 6. Số cán bộ quản lý giảm từ 34 xuống 19 người, nhân viên kế toán giảm từ 13 xuống còn 8 người.

Tuy nhiên, sau sắp xếp, nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc có 5 hiệu trưởng trước đây được bố trí làm giáo viên, một số trường được bố trí 2 nhân viên kế toán.

Qua kiểm tra, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai xác định việc bố trí 5 hiệu trưởng làm giáo viên tại các trường mới chưa đúng định hướng của UBND tỉnh. Sở đề nghị địa phương rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự, đồng thời tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 trường hợp đã bày tỏ nguyện vọng không tiếp tục giữ chức vụ quản lý, thống nhất chuyển sang làm giáo viên. Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT đề nghị UBND phường rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự, bố trí 3 hiệu trưởng còn lại giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp, trừ trường hợp có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý.



Riêng việc bố trí 2 kế toán tại Trường tiểu học Kim Đồng và Trường tiểu học Ngô Mây đã được UBND phường điều chỉnh, bảo đảm mỗi trường có 1 nhân viên kế toán.



