Chú trọng bổ sung cán bộ trẻ có năng lực tư duy chiến lược

Tham dự còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên T.Ư Đảng…

Thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ trọng yếu, chiến lược

Tại buổi làm việc, Bộ Chính trị đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy các cơ quan Đảng T.Ư trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng T.Ư lần thứ I trong điều kiện mới được thành lập, các Đảng bộ trực thuộc vừa hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn, Đảng bộ rất đặc thù. Bộ Chính trị cũng đánh giá, nhìn chung văn kiện được chuẩn bị rất chu đáo, nghiêm túc, công phu, khoa học, bảo đảm theo đúng các quy định và hướng dẫn của T.Ư.

Nội dung các văn kiện cơ bản bám sát các quan điểm, định hướng lớn của dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của T.Ư Đảng, Bộ Chính trị gắn với tình hình thực tiễn và đặc thù của Đảng bộ. Các văn kiện cũng thể hiện được quan điểm đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, trọng tâm là đổi mới tư duy và hành động, đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao năng lực tham mưu chiến lược. Phương án nhân sự cơ bản bảo đảm về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đề nghị Đảng bộ cần lãnh đạo, phối hợp lãnh đạo các cơ quan trong Đảng bộ tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu. Thứ nhất là nghiên cứu, đánh giá, tổng kết thực tiễn và lý luận, tham mưu, tư vấn giúp T.Ư Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng, ban hành, cụ thể hóa, không ngừng bảo vệ và phát triển đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách lớn của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội... tại phiên làm việc ẢNH: TTXVN

Cùng đó, bám sát thực tiễn tình hình đất nước và tình hình quốc tế, khu vực, chủ động phát hiện, dự báo chính xác vấn đề cấp bách đang đặt ra; đề xuất, tham mưu kịp thời giải pháp phù hợp, khả thi nhằm giải quyết hiệu quả yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời điều chỉnh, hoàn thiện quan điểm, chủ trương, chính sách và quyết sách lớn của Đảng.

Thứ ba là xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong

Tổng Bí thư cũng nêu rõ, Đảng bộ cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác, lề lối làm việc, cơ chế phối hợp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, nhất là đội ngũ cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Ngoài ra, chú trọng đào tạo, quy hoạch, bổ sung cán bộ trẻ có năng lực tư duy chiến lược, hội nhập quốc tế, am hiểu công nghệ số. Đảng bộ các cơ quan Đảng T.Ư cần đi đầu trong việc khắc phục "bệnh" lười suy nghĩ, ngại học tập, nghiên cứu, thủ cựu, chủ nghĩa kinh nghiệm dẫn đến đóng băng, giáo điều, bảo thủ về tư duy, ý chí trong hoạt động thực tiễn, cứng nhắc trong lề lối làm việc.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Cùng đó, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, xây dựng văn hóa chính trị trong Đảng bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chủ động làm tốt công tác tự chỉnh đốn, tự kiểm tra, tự giám sát để xây dựng, bảo vệ và giữ gìn sự liêm chính của đội ngũ cán bộ. Tập trung xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tác phong, lề lối làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, với phương châm "đúng vai, thuộc bài". Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, quản lý, điều hành, xử lý công việc.

Sớm đưa Hưng Yên thành trung tâm năng lượng Ngày 9.9, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổ công tác số 1 của Bộ Chính trị do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì, làm việc với đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy 2 tỉnh Cà Mau, Hưng Yên để cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện, phương án nhân sự và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng dự buổi làm việc có các Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến. Bên cạnh đó còn có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; ông Trần Lưu Quang, Bí thư T.Ư Đảng - Bí thư Thành ủy TP.HCM. Tại buổi làm việc, tổ công tác đã cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện chủ yếu trình Đại hội Đảng bộ các tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề án nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Bộ Chính trị đánh giá, nhìn chung văn kiện của các tỉnh đã đánh giá khá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2025 - 2030 thể hiện tinh thần quyết tâm chính trị, tầm nhìn và không gian phát triển mới, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, cơ bản quán triệt và cụ thể hóa được chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của T.Ư, Bộ Chính trị ban hành gần đây. Các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện của Tỉnh ủy Cà Mau, Hưng Yên; đồng thời đề nghị làm rõ thêm những kết quả nổi bật, những mặt còn hạn chế, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, bổ sung định hướng tầm nhìn chiến lược và đặt ra yêu cầu đối với từng địa phương trong giai đoạn mới. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Hưng Yên cần tập trung rà soát xây dựng chính sách đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp phù hợp; phát triển một số ngành công nghiệp hiện đại; nông nghiệp sạch, sinh thái, sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, giá trị tăng cao. Cùng đó, phát triển hệ thống đô thị, dịch vụ, thương mại chất lượng cao; phát triển năng lượng sạch, sớm đưa Hưng Yên trở thành trung tâm năng lượng của vùng đồng bằng sông Hồng. Đối với tỉnh Cà Mau, Chủ tịch nước đề nghị cần tận dụng thời cơ, lợi thế, tiềm năng của tỉnh, triển khai nhanh và khai thác hiệu quả cảng Hòn Khoai, xây dựng Cà Mau thành trung tâm logistics hàng hải quốc tế, cụm công nghiệp khí - điện - đạm, bên cạnh các thế mạnh về thủy hải sản để phát triển toàn diện. Chủ tịch nước đề nghị Tỉnh ủy Hưng Yên, Cà Mau nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành T.Ư để hoàn thiện các văn kiện, tổ chức tốt đại hội.