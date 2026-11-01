Chủ võ lãi bị khởi tố vì cho người khác mượn chạy dẫn đến tử vong

Ngày 1.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Dũng (46 tuổi, ở ấp Định Phước, xã Trường Thành, thành phố Cần Thơ) do có liên quan tới việc cho người không đủ điều kiện điều khiển mượn vỏ lãi dẫn đến tai nạn chết người.

Lê Văn Dũng bị Công an thành phố Cần Thơ khởi tố vì cho người không đủ điều kiện điều khiển mượn vỏ lãi dẫn đến tai nạn tử vong ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo điều tra ban đầu, Lê Văn Dũng có quen biết với N.N.T (29 tuổi, ở ấp Tân Long, xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ). Ngày 18.4, Dũng cho T. mượn vỏ lãi composite của mình.

Đến khoảng 18 giờ 40 phút cùng ngày, khi T. điều khiển phương tiện đến khu vực kênh Bà Đúc (ở ấp Định Hòa, xã Trường Thành) thì xảy ra tai nạn và tử vong tại hiện trường.

Làm việc với cơ quan công an, Dũng khai nhận khi cho mượn phương tiện, bản thân đã không kiểm tra việc T. có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn theo quy định.

Trên cơ sở đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cần Thơ xác định Dũng có hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy quy định tại điểm a khoản 1 điều 276 bộ luật Hình sự.

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân, nhất là những hộ gia đình thường xuyên sử dụng phương tiện thủy nội địa (trong đó có vỏ lãi) để đi lại, sản xuất, sinh hoạt, cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy. Chủ phương tiện tuyệt đối không giao hoặc cho mượn phương tiện đối với người không đủ điều kiện điều khiển theo quy định.