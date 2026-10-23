Công an Cần Thơ khuyến cáo về thu mua phế liệu để tránh bị phạt tù

Ngày 23.10, Công an thành phố Cần Thơ đưa ra khuyến cáo quan trọng đối với những cơ sở thu mua phế liệu trong bối cảnh gần đây trên địa bàn xảy ra các vụ trộm cắp tài sản mang đi bán tại đây.

Công an Cần Thơ lưu ý các cơ sở thu mua phế liệu chủ động kiểm tra thông tin người bán và nguồn gốc tài sản trước khi giao dịch. Đặc biệt, cần thận trọng khi tiếp nhận các vật phẩm như: dây cáp điện, lõi đồng, mô tơ, hộp giảm tốc, sắt thép.

Công an cơ sở ở thành phố Cần Thơ tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở thu mua phế liệu nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra nguồn gốc tài sản khi giao dịch ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Cùng với đó là các thiết bị công trình và các tài sản có giá trị được bán với số lượng lớn, giá thấp bất thường hoặc có dấu hiệu bị tháo dỡ, cắt nhỏ không rõ lý do. Đối với phương tiện giao thông và phụ tùng xe, cần chú ý những dấu hiệu bất thường liên quan đến giấy tờ, biển số và nguồn gốc tài sản.

Khi giao dịch, chủ cơ sở thu mua phế liệu cần đề nghị người bán cung cấp giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền định đoạt tài sản. Thông tin giao dịch cần được lưu giữ, không được chỉ dựa vào lời cam kết.

Đối với các giao dịch có giá trị lớn hoặc tài sản chuyên dụng, việc ghi nhận rõ đặc điểm, số lượng, tình trạng tài sản và thỏa thuận mua bán là cần thiết để đối chiếu thông tin khi phát sinh yêu cầu xác minh.

Trong trường hợp phát hiện tài sản có nghi vấn, cơ sở thu mua phế liệu không tự ý tháo dỡ, cắt nhỏ, chuyển giao hoặc tiếp tục tiêu thụ. Việc cần làm là cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan công an làm rõ theo quy định. Tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà bỏ qua những dấu hiệu bất thường.

Công an thành phố Cần Thơ nêu rõ, theo quy định pháp luật, người không hứa hẹn trước mà chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trường hợp phạm tội thuộc các khung tăng nặng, mức phạt tù cao nhất lên đến 15 năm.

Trong khi đó, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức khi thanh lý máy móc, thiết bị hoặc tài sản có giá trị là cần cung cấp thông tin trung thực về nguồn gốc, thực hiện giao dịch rõ ràng và lưu giữ thông tin liên quan khi cần thiết. Các cơ sở, doanh nghiệp có tài sản chuyên dụng nên chú ý quản lý, kiểm kê định kỳ và kịp thời phát hiện những trường hợp mất mát, thất lạc để có biện pháp xử lý phù hợp.