Khi nào Việt Nam có sàn giao dịch tài sản mã hóa đầu tiên?

Trong thông báo hôm 22.10, Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) cho biết đã được Cục An ninh mạng (Bộ Công an) thẩm định hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 (an ninh cấp độ 4).

CAEX là một trong 5 đơn vị vượt qua vòng thẩm định, được chấp thuận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

CAEX thông báo hoàn tất thẩm định An toàn hệ thống thông tin cấp độ 4, hôm 22.10 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý thị trường giao dịch tài sản mã hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), sau khi có được giấy phép, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các yêu cầu khắt khe như an toàn thông tin cấp độ 4, 10 quy trình vận hành, vốn điều lệ 10.000 tỉ đồng.

An ninh cấp độ 4 là gì?

Theo Nghị định số 331/2026/NĐ-CP, được Chính phủ ban hành ngày 19.8.2026, hệ thống thông tin và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia Việt Nam được chia làm 5 cấp. An ninh cấp độ 4 là hệ thống nếu gặp rủi ro có thể làm tổn hại đặc biệt nghiêm trọng tới lợi ích công cộng, trật tự, an toàn xã hội hoặc làm tổn hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia.

Hệ thống thông tin cấp độ 4 có các đặc điểm:

Hệ thống xử lý thông tin bí mật nhà nước hoặc hệ thống phục vụ quốc phòng, an ninh khi bị phá hoại sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia.

Hệ thống thông tin quốc gia phục vụ phát triển Chính phủ điện tử hoặc hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức trên phạm vi toàn quốc, yêu cầu vận hành 24/7 và không chấp nhận ngừng vận hành mà không có kế hoạch trước.

Hệ thống thông tin điều khiển công nghiệp trực tiếp phục vụ điều khiển, vận hành hoạt động bình thường của các công trình xây dựng cấp I theo phân cấp của pháp luật về xây dựng.

Hệ thống thông tin khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định hoặc được đánh giá rủi ro an ninh mạng theo Khung quản lý rủi ro an ninh mạng.

Theo ông Tô Trần Hòa, việc khi nào sàn giao dịch trong nước ra mắt phụ thuộc nhiều vào tiến độ triển khai của doanh nghiệp để đáp ứng các yêu cầu cấp phép của cơ quan quản lý nhà nước.

Đến nay CAEX đã hoàn thành hai điều kiện quan trọng là vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng và hệ thống an ninh cấp độ 4.

Hiện có 5 đơn vị đã vượt qua bước thẩm định hồ sơ ban đầu và đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện, tài liệu để được xem xét cấp phép, trong đó có việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chuẩn an toàn cấp độ 4. Sau khi hoàn thành yêu cầu này, các đơn vị còn phải đáp ứng điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỉ đồng và hoàn thiện hồ sơ theo Điều 9 của Nghị quyết số 05.

5 đơn vị đang chờ được cấp phép vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa ở Việt Nam là:

Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX)

Công ty CP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX)

hóa Sacom (SCEX) Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX)

Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX)

Công ty CP Tài sản số Việt Nam (Moonbase)

Đại diện CAEX cho biết, thời gian tới công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện các cấu phần công nghệ, quy trình nghiệp vụ và năng lực vận hành, đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để đáp ứng đầy đủ các điều kiện tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa. Việc cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa sẽ được triển khai sau khi doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu liên quan theo quy định pháp luật và được cấp phép.