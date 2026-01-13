Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Chùa Cẩm La phải dừng nuôi dưỡng trẻ em

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
13/01/2026 09:37 GMT+7

Sau khi kiểm tra thực tế, chính quyền địa phương khẳng định chùa Cẩm La chưa đủ điều kiện nuôi trẻ tập trung, yêu cầu bàn giao các em về gia đình hoặc đưa vào trung tâm trợ giúp xã hội theo quy định pháp luật.

Ngày 13.1, thông tin từ UBND P.Phong Cốc (Quảng Ninh) cho biết, liên quan đến những hoạt động tại chùa Cẩm La, chính quyền địa phương đã chính thức thông tin kết quả kiểm tra, xác minh của đoàn liên ngành.

Chùa Cẩm La phải dừng nuôi dưỡng trẻ em - Ảnh 1.

Hình ảnh trẻ em tại chùa Cẩm La được sư trụ trì đăng lên mạng xã hội

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo UBND P.Phong Cốc, qua kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị liên quan, tại thời điểm kiểm tra, chùa Cẩm La có 11 trẻ em đang được nhà chùa chăm sóc và nuôi dưỡng. Trong số này, có 3 em đã được sư trụ trì nhận làm con nuôi theo quy định.

Cơ quan chức năng khẳng định không ghi nhận việc chùa Cẩm La có hoạt động khám, chữa bệnh hay thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Đại diện UBND P.Phong Cốc cho biết, các hình ảnh sư trụ trì chụp khi làm răng sứ, nâng mũi cho người dân được đăng tải lại từ nhiều năm trước và hiện nay sư trụ trì không còn thực hiện những hoạt động này.

Chùa Cẩm La phải dừng nuôi dưỡng trẻ em - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương yêu cầu chùa Cẩm La dừng nuôi dưỡng trẻ em trái quy định

ẢNH: N.T

UBND P.Phong Cốc và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng nhấn mạnh, chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, không phải là cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép thực hiện chức năng nuôi dưỡng trẻ em tập trung theo quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu nhà chùa dừng việc nuôi dưỡng các trẻ chưa xác định được tình trạng thân nhân, gia đình hoặc người chăm sóc hợp pháp.

Ngoài ra, nhà chùa phải phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để bàn giao các trẻ về với gia đình hoặc đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh theo đúng quy định.

UBND P.Phong Cốc cũng yêu cầu chùa Cẩm La dừng việc đăng tải hình ảnh, video liên quan đến trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội. Việc thông tin, truyền thông về hoạt động của chùa phải tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ trẻ em và quản lý di tích, không làm lộ danh tính, hình ảnh của trẻ.

Đến sáng 12.1, UBND P.Phong Cốc đã phối hợp với nhà chùa bàn giao cháu L.A.D. (SN 2020, quê Phú Thọ) về với gia đình, bảo đảm an toàn. Chính quyền địa phương tiếp tục giám sát, đôn đốc việc bàn giao các trẻ còn lại. Trường hợp không liên hệ được với gia đình, UBND phường sẽ phối hợp với Sở Y tế đưa các em vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh trong thời gian sớm nhất.

