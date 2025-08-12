Chưa chốt phương án chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, đề xuất chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành mới là phương án được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và đơn vị tư vấn đưa ra.

Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu ACV và đơn vị tư vấn báo cáo lại vào cuối tháng 8. Sau đó, Cục Hàng không Việt Nam cùng các đơn vị liên quan và các chuyên gia sẽ tính toán ưu nhược điểm của các phương án trước khi có đề xuất chính thức lên các cấp có thẩm quyền.

Sân bay Long Thành cần hoàn thiện thêm đường kết nối và hạ tầng dịch vụ ẢNH: ĐỘC LẬP

"Về lâu dài, việc chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay Long Thành là chủ trương phù hợp. Song, việc chuyển đổi cần có lộ trình và đặc biệt cần có cơ sở dựa trên các yếu tố hỗ trợ như hạ tầng kết nối và các hạ tầng dịch vụ tại sân bay Long Thành", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam chia sẻ.

Trước đó, theo thông báo kết luận của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng tại cuộc họp với các bên liên quan, ACV và đơn vị tư vấn là Liên danh Incheon Airport đều bày tỏ nhất trí cao phương án chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất về Cảng HKQT Long Thành.

Việc chuyển đổi nhằm bảo đảm thuận tiện trong tổ chức quản lý, khai thác, tối ưu hóa các nguồn lực, đồng thời bảo đảm Cảng HKQT Long Thành trở thành cảng hàng không trung chuyển của khu vực, có thể cạnh tranh với các cảng hàng không lớn trên thế giới.

Để thực hiện nhiệm vụ này, phương án chuyển giao khai thác phải bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và khả thi, tạo được tính hấp dẫn, thuận tiện cho các hãng hàng không và các doanh nghiệp sẵn sàng chuyển đổi hoạt động từ Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành.

Quá trình xây dựng phải được nghiên cứu, tính toán một cách khoa học, tham khảo kinh nghiệm quốc tế và bám sát thực tiễn để đưa ra phương án, lộ trình phù hợp nhất. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu đơn vị tư vấn cần đưa ra kịch bản chuyển tiếp và có lộ trình cụ thể.

Đặc biệt, việc chuyển đổi phải dựa vào mức độ sẵn sàng, bao gồm các điều kiện cần và đủ (hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng kinh tế - xã hội - dịch vụ của khu vực phụ cận cảng hàng không...), theo từng giai đoạn để bảo đảm tính khả thi về khai thác và tăng sức hấp dẫn, thuận tiện khi chuyển giao các chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành.

Cục Hàng không Việt Nam cũng đề nghị ACV tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, rà soát đầy đủ các số liệu, yếu tố ảnh hưởng như việc hoàn thành đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, việc phát triển hệ thống đường bộ cao tốc trong khu vực, sự phát triển một số sân bay có tính chiến lược trên cả nước, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh...

Đồng thời, rà soát các số liệu, dữ liệu về kinh tế vĩ mô, các chỉ tiêu, chính sách phát triển du lịch, vận tải, logistic, thương mại... để dự báo chính xác hơn tốc độ tăng trưởng hành khách, hàng hóa qua đường hàng không tại khu vực TP.HCM, đồng thời phân tích thêm các ưu, nhược điểm của các phương án đề xuất.

ACV cần đánh giá tác động của phương án đề xuất đối với sân bay Tân Sơn Nhất, với kinh tế - xã hội của TP.HCM, phương án khai thác tối ưu đối với Cảng HKQT Tân Sơn Nhất... Theo đó, cần tổ chức các hội thảo, tham vấn ý kiến của các hãng hàng không, các doanh nghiệp hàng không, các chuyên gia trong và ngoài nước, các hiệp hội, doanh nghiệp logistics...