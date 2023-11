Chiều 7.11, trả lời PV Thanh Niên tại cuộc giao ban báo chí tháng 11, ông Đỗ Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP.Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết địa phương đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng nhưng chưa chốt thời gian đón khách Trung Quốc bằng xe tự lái.



Cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 nơi sẽ tổ chức hoạt động đón khách Trung Quốc bằng xe tự lái LÃ NGHĨA HIẾU

"Một số thông tin cho rằng vào đầu tháng 11 sẽ bắt đầu tổ chức tour du lịch bằng xe tự lái giữa TP.Móng Cái (Quảng Ninh) - TP.Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc) là không chính xác", ông Tuấn nói.

Cũng theo ông Tuấn đến thời điểm hiện tại UBND tỉnh Quảng Ninh mới phê duyệt phương án thí điểm quản lý xe du lịch tự lái Trung Quốc vào TP.Móng Cái, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) và phối hợp quản lý xe du lịch tự lái Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Trên cơ sở được Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt phương án thí điểm trên, đến nay UBND TP.Móng Cái đã cơ bản hoàn tất các điều kiện để đón khách bằng loại hình xe du lịch tự lái này.

Như Thanh Niên đã đưa tin, vừa qua UBND tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý cho mở lại hoạt động xe du lịch tự lái của khách du lịch Trung Quốc vào Móng Cái, Hạ Long; cũng như xe du lịch tự lái của khách Việt Nam sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

TP.Móng Cái đã cơ bản hoàn tất các điều kiện để đón khách du lịch bằng xe tự lái LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đó, xe tự lái là xe dưới 9 chỗ, được các cơ quan chức năng của hai bên kiểm tra, cấp Giấy phép vận tải; xe dán logo của đơn vị tổ chức để dễ nhận diện, phải đi theo đoàn, có xe ô tô của Việt Nam dẫn đoàn, hoạt động theo lộ trình đã định sẵn; xe không được tách đoàn, đi tự do, đi vào các khu vực cấm; khu vực quân sự.

Người điều khiển xe tự lái phải có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển; có hộ chiếu, thị thực hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế hợp lệ theo quy định; nắm được các quy tắc, điều kiện giao thông, phạm vi hoạt động và hệ thống biển báo; chấp hành đúng quy định của pháp luật về giao thông đường bộ của nước sở tại.

Khi xe lưu hành phải mang theo các giấy tờ sau: hộ chiếu, giấy thông hành biên giới hợp lệ hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực theo quy định; giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển do Việt Nam cấp; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới; giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực; giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới có giá trị tại Việt Nam; chứng từ tạm nhập phương tiện; giấy phép vận tải.

Xe tự lái của Việt Nam sang Trung Quốc đi theo đoàn, có xe dẫn đoàn của đơn vị tổ chức phía Trung Quốc dẫn. Các thủ tục, giấy tờ do phía bạn quy định…