Chính trị

Chưa có hai quốc gia nào 'hóa rồng, hóa hổ' theo cách giống nhau

Anh Vũ
Anh Vũ
21/01/2026 11:45 GMT+7

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, lịch sử phát triển chưa có hai quốc gia nào 'hóa rồng, hóa hổ' theo cùng một cách giống nhau. Bởi vậy, tìm ra cách tiếp cận phù hợp để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa quyết định.

Trình bày tham luận sáng 21.1, tại Đại hội XIV của Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 40 năm qua, Việt Nam đã đổi mới và "thoát nghèo", giờ đây để phát triển từ thu nhập trung bình tới thu nhập cao thì chúng ta phải dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội XIV của Đảng sáng 21.1

ẢNH: TTXVN

"Khoa học, công nghệ tạo ra tri thức và công cụ mới, nhưng vẫn là cái trên trời. Để cho những tri thức này chạm tới đất thì cần đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ phục vụ cuộc sống. Chuyển đổi số là để lan tỏa những sản phẩm, dịch vụ này nhanh chóng ra toàn xã hội, tạo ra sự tăng trưởng nhanh và không ai bị bỏ lại phía sau", ông Hùng nói.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã xác lập 3 mục tiêu này là đột phá quan trọng hàng đầu. Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ, Nghị quyết 57 như một nghị quyết khoán 10 về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Khoán 10 là để thoát nghèo, Nghị quyết 57 là để thoát bẫy thu nhập trung bình. Khoán 10 là để giải phóng sức lao động, Nghị quyết 57 là để giải phóng sức sáng tạo", ông Hùng so sánh.

Vẫn theo Bộ trưởng Khoa học - Công nghệ, mỗi quốc gia có văn hóa, có ngữ cảnh riêng, có trình độ phát triển và chế độ khác nhau. "Chưa có hai quốc gia nào hóa rồng, hóa hổ theo cùng một cách giống nhau. Bởi vậy, tìm ra cách tiếp cận phù hợp để đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có ý nghĩa quyết định, là động lực lãnh đạo toàn diện của Đảng...", ông Hùng nói.

Chuyển đổi số nên làm 100%, không làm dần dần

Bài toán lớn của Việt Nam hiện nay, theo ông Hùng, để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thực sự trở thành động lực trung tâm của tăng trưởng thì việc đầu tiên cần làm là đo lường được sự đóng góp của "bộ ba" tới tăng trưởng GDP. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên đặt mục này và Bộ Khoa học - Công nghệ đang quyết liệt triển khai.

Chia sẻ thêm, theo ông Hùng, trong giai đoạn từ nay tới 2030, thứ tự ưu tiên của Việt Nam là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ. Trong đó, chuyển đổi số phải làm ngay 100%, không làm dần dần. Làm dần dần là cách làm không đúng. Chuyển đổi số là tạo ra một phiên bản số của toàn bộ thế giới thực, là mỗi người Việt Nam có một trợ lý ảo, một cơ sở dữ liệu dùng chung toàn quốc. 

"Để nối trên trời với đất thì cần đến các trung tâm đổi mới sáng tạo. Bộ Khoa học - Công nghệ đang tham mưu Chính phủ, yêu cầu mỗi bộ, ngành và địa phương phải có một trung tâm đổi mới sáng tạo", ông Hùng chia sẻ.

Kết thúc bài tham luận, ông Hùng cho rằng, thay đổi tư duy, thay đổi nhận thức, thay đổi cách làm luôn là yếu tố đầu tiên quyết định thành công của những chủ trương, quyết sách lớn.

Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đất nước phát triển bền vững

Phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đất nước phát triển bền vững

Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

