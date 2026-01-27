Chưa có người trúng độc đắc, tiền của Vietlott cộng dồn lên 38,3 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 27.1, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01300 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 13 – 22 – 32 – 42 – 53 – 54 và số cộng thêm là 29.

Trong phiên xổ số tối 27.1 không xuất hiện người trúng giải Jackpot 1 nào nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 38.390.740.500 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng thưởng nào nên với số tiền cộng dồn là 19.472.606.400 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 8 người trúng; giải nhì trị giá 500.000 đồng có 730 người trúng… và các giải khác.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 27.1

Trước đó, tối 20.1, trong phiên xổ số đã xuất hiện một người trúng giải Jackpot 1 với số tiền "khổng lồ" là 257.134.188.450 đồng. Trong khi đó, giải Jackpot 2 lại không ghi nhận người trúng thưởng nào nên với số tiền cộng dồn là 18.540.301.900 đồng.

Ngay khi xác định có người trúng độc đắc giá trị giải thưởng hiện tại trở về con số ban đầu là 30 tỉ đồng.

Theo quy định, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số chính thức được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietlott.